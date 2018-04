De la Serna asegura que los PGE no han incluido partidas más cuantiosas para la A-11 y la A-60 porque no se ejecutarían

11/04/2018 - 19:08

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha defendido este miércoles que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 no incluyen partidas más cuantiosas para los tramos de las autovías A-11 (Valladolid-Soria) y A-60 (Valladolid-León) en la provincia vallisoletana porque no se ejecutarían, ya que aún no se han concluido la tramitación de los proyectos.

VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, De la Serna ha destacado el "importante esfuerzo" inversor del Gobierno de España en materia de infraestructuras en Castilla y León, pues es la segunda Comunidad en inversión por habitante procedente del Grupo Fomento, el cual incrementa sus aportaciones en un 24 por ciento con respecto a 2017.

Ante las críticas por las partidas dedicadas a los tramos de la A-11 y la A-60 en la provincia de Valladolid, el ministro ha recalcado que los proyectos aún se encuentran en fase de tramitación, motivo por el cual no se ha podido incluir partidas más allá de lo que se requiere para la licitación y adjudicación de los mismos.

"Se ha incluido todo lo posible para la situación en la que se encuentran los proyectos, porque no se puede transmitir la idea de que se va a invertir 100 millones de euros cuando no se podrán ejecutar", ha reflexionado De la Serna.

El ministro ha puesto el ejemplo de los tramos Quintanilla-Olivares y Olivares-Tudela de Duero de la A-11, que tienen ambos previstos una inversión de más de 100 millones de euros, pero que se encuentran en fase de redacción de los proyectos, con una media de seis meses para la definición de los mismos y posteriormente se debe abordar la licitación y adjudicación de las obras.

Asimismo, en la A-60, los tramos Villanubla-La Mudarra y La Mudarra-Rioseco han sido licitados los concursos para la redacción de los proyectos, por lo que la tramitación también se encuentra en una fase inicial. Eso sí, De la Serna ha aseverado que se ha hecho "un esfuerzo" para que las redacciones se puedan ejecutar a lo largo de este año.

En todo caso, el ministro ha destacado que en el caso de la A-11, la inversión para el conjunto de los tramos en Castilla y León --48 millones de euros-- supone un incremento del 46 por ciento con respecto a 2017 y ha recordado que, en la A-60, está previsto que este verano entre en funcionamiento buena parte del tramo León-Santas Martas, salvo el enlace final que se espera completar a lo largo de este 2018.