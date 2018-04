PP de Valladolid insiste en que se debe consultar a los vecinos antes de hacer los túneles de la integración ferroviaria

11/04/2018 - 19:33

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha insistido este miércoles en que el alcalde, Óscar Puente, debe "consultar a los vecinos" antes de la ejecución de los nuevos túneles previstos en el convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)

En un comunicado recogido por Europa Press, los 'populares' han apoyado no obstante que se "aceleren" las obras de la variante Este de mercancías y el traslado al nuevo complejo de talleres de Renfe

El Grupo Municipal Popular considera que el alcalde socialista "debe consultar" a todos los vecinos de Valladolid "el proyecto de túneles y pasarelas" antes de ejecutar nuevos túneles en los que está previsto que el Ayuntamiento aporte 75 millones de euros "del dinero de todos los vecinos".

Así, consideran que hacer nuevos túneles puede suponer un "proceso muy costoso que no quieren la gran mayoría de los vecinos y que puede que imposibilite afrontar en el futuro" un soterramiento, que consideran que es "más deseado que los túneles y pasarelas".

El PP municipal se refiere a la realización de túneles y pasarelas distintos de los que ya están contratados para la calle Andrómeda y la Plaza Rafael Cano y que se han aprobado este miércoles en el Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, con la participación, además del alcalde de Valladolid, del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna; y el consejero de Fomento de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ambos representantes 'populares'.

El PP municipal considera que "si se demuestra que los vecinos no lo quieren, Puente habrá enterrado a las personas por debajo del tren", los 75 millones de euros "salidos de los bolsos de los vecinos" y también enterrará el futuro de la ciudad".

Los 'populares' consideran además una "paradoja" que Puente consulte a los vecinos para la realización de pequeñas obras en los Presupuestos Participativos y no quiera hacerlo para el tema más importante de la ciudad. Por ello, han aseverado que el alcalde socialista "no es transparente, como quedó demostrado en el Pleno al haber ocultado durante 11 años sus planes de pensiones" y "no es participativo pues prefiere esconderse y enterrar 75 millones de euros, antes de preguntar a los vecinos".

En todo caso, el Grupo Popular valora la reunión de la SVAV de este miércoles en lo que se refiere a acelerar las obras de la variante Este ferroviaria así como el traslado de los talleres de Renfe a su nueva ubicación en el Páramo de San Isidro.