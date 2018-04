La oposición ve un "esperpento" que cazadores vigilen fuegos y la Xunta lo defiende: "Necesito a todo el mundo"

11/04/2018 - 20:12

La Xunta destinó entre 2016 y 2017 más de un millón a convenios con la UME y En Marea critica que solo resuelve el 7,5% de fuegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 (EUROPA PRESS)

La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, asegura que este año el plan de lucha contra el fuego de la Xunta (Pladiga) "lleva mayores aportaciones", entre las que se incluyen la posibilidad de que cazadores realicen tareas de vigilancia contra el fuego. Una cuestión que la oposición tacha de "esperpento", pero la titular de este departamento lo defiende porque: "Necesito a todo el mundo".

En respuesta a sendas preguntas de el BNG y En Marea en materia de incendios en el pleno del Parlamento, la conselleira ha valorado que los cazadores son "personas que están por el monte", que "si determinan que son colaboradores serán colaboradores" contra el fuego.

"¿Por qué no los cazadores? ¿Por qué no los radioaficionados?", se ha preguntado Ángeles Vázquez en su intervención en la Cámara.

Después de que Xosé Luís Rivas, Mini (BNG), alertase de que con los cazadores se van a "sustituir" a profesionales contra el fuego, la conselleira ha negado este extremo y ha afirmado que "aquí nadie viene a suplir a nadie".

Y es que Mini considera un "esperpento", "digno de los tiempos de don Ramón María del Valle-Inclán", que los cazadores se vayan a dedicar a la investigación de incendios. Así, ha cuestionado de modo irónico si van a recibir "cursillos de 15 horas".

Por su parte, Davide Rodríguez (En Marea) ha recriminado que esta propuesta de la Xunta se produce después de que en la comisión parlamentaria de estudio de incendios, el presidente de la Federación de Caza de Galicia, Javier Nogueira, se ofreciese como "custodio" contra el fuego. Según dice Davide Rodríguez, Nogueira es la misma persona que aseguró: "Esos maricones de mierda ecologistas no nos van a parar".

PLADIGA SIN PARTICIPACIÓN DE MONTES VECINALES

Asimismo, Mini ha lamentado que el Pladiga sea un "corta y pega" año tras año y no haya habido reuniones con las comunidades de montes, que gestionan 700.000 hectáreas, para conocer su opinión.

En respuesta, la conselleira de Medio Rural ha asegurado que el Consello Forestal "será oído" antes de la aprobación "definitiva" del Pladiga.

CRÍTICAS A LA UME

En otro orden de cosas, el diputado de En Marea Davide Rodríguez ha censurado que el año pasado hubo en Galicia más de 3.000 fuegos, pero el despliegue de la Operación Centinela con 450 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), tan solo resolvió 243 casos de fuego, es decir, "el 7,49%" de los incendios.

Preguntada por el coste del convenio de la Xunta con la UME, la conselleira ha informado de que tanto en 2016 como en 2017 fueron más de 560.000 euros cada año, lo que arroja más de un millón de euros. Además, para este año se prepara un nuevo acuerdo.

A renglón seguido, la conselleira ha defendido la "labor importante" de la UME, con convenios desde 1999 en Galicia, solo interrumpidos con el bipartito, que "se precipitó a una nueva colaboración" tras la ola de incendios de 2006.

Davide Rodríguez ha afeado que los militares "lo único que hace en los montes es un instrumento de propaganda", en un "ejercicio de intrusión profesional", ya que lo que recibe la UME se podría destinar a 22 vigilancias móviles, que "también apagan incendios, cosa que la Operación Centinela no está haciendo".

En lo tocante a la negativa de la UME a participar en la comisión de incendios, la conselleira ha afirmado que "ojalá fueran partícipes de esta comisión igual que otros que no asistieron".

COMISIÓN E INCENDIARIOS

Junto a esto, la conselleira ha agradecido la labor de la comisión de incendios finalizada la pasada semana en la Cámara, al tiempo que ha remarcado que su dictamen y conclusiones serán acatados por la Xunta.

Sobre este punto, el diputado del Bloque sostiene que "la comisión ya sirvió para algo", porque le "alegra" que la conselleira ya "no hable de terrorismo incendiario", sino solo de incendiarios.

Ángeles Vázquez ha afirmado que su objetivo es "acabar con los incendiarios y, por tanto, con los incendios en Galicia". "Llámeles asesinos, terroristas, si quieren inocentes", ha replicado la conselleira a Mini, pero "hay muertes".

"A mí me da igual como se llamen, al final el resultado está ahí (*) no seamos cómplices (...) no intentemos suavizar lo que hace un incendiario", ha sentenciado Ángeles Vázquez.