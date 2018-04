Luis Asúa da voz a los "afiliados abochornados" y teme que el máster de Cifuentes relegue al PP a "tercera fuerza"

El expresidente del PP de Chamberí y contrincante de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en las últimas primarias a la Presidencia del PP de la región, Luis Asúa, ha asegurado que ante la polémica originada por el máster de Cifuentes, han sido muchos los "afiliados abochornados y avergonzados" que le han llamado, y teme que esta situación empuje al PP a "tercera fuerza" en la Comunidad de Madrid.

"Hemos acabado con la corrupción, pero no con las trampas de la política; me han llamado muchos afiliados avergonzados por esta situación, y quieren volver al PP de siempre", ha indicado Asúa en declaraciones a Europa Press.

Luis Asúa se mostró siempre crítico tanto con la candidatura de Cristina Cifuentes a la presidencia del PP madrileño, como con la celebración del Congreso donde se eligió a la cabeza de los populares de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid venció de forma clara en la primera vuelta del proceso para elegir al presidente del PP de Madrid, con el 86,3 por ciento de los votos, proclamándose así candidata única a dirigir el PP de la región. Asúa obtuvo el 13,62 por ciento de los votos en las primarias. Entonces aseguró que regresaría a la militancia de base "humilde".

El exedil no se ha querido pronunciar sobre la conveniencia o no de la dimisión de Cifuentes, pero ha indicado que "no puede ser que una persona arrastre al partido y al Gobierno regional". En su opinión, Cifuentes "se ha olvidado de que es presidenta del PP de Madrid".