La oposición critica reducción en la normativa del Plan del 2018, que Marín relaciona con un posible adelanto electoral

11/04/2018 - 20:34

Los partidos de la oposición han criticado este miércoles que el Gobierno andaluz haya reducido considerablemente la cantidad de iniciativas legislativas previstas en el Plan Normativo del 2018 respecto al anunciado en el 2017 --para el presente ejercicio prevé aprobar 87 iniciativas, de las que 12 son proyectos de ley y 75 decretos; mientras que para el 2017 anunció 228 normas, de ellas 30 proyectos de ley y 195 decretos--, circunstancia que el líder de Cs, Juan Marín, ha achacado a que "o la Junta se han dado cuenta de que no pueden ir a ese ritmo o es que la legislatura puede durar menos".

Así lo ha puesto de manifiesto ante el Pleno del Parlamento andaluz al hilo de una comparecencia del vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, para dar cuenta del cumplimiento del Plan Normativo del 2017 y explicar las previsiones del 2018, año para el que se ha aprobado, en palabras del vicepresidente, un "ambicioso" paquete legislativo.

Al respecto, Juan Marín ha afeado a Jiménez Barrios que achaque a los grupos parlamentarios el retraso en la aprobación de las normas planteadas para el 2017 porque, como ha recalcado, en el pasado año "se han pedido tres prórrogas", y una cuarta en febrero en el 2018.

"El incumplimiento del Plan Normativo 2017 sólo es achacable o la falta de voluntad del Gobierno andaluz o a su falta de diligencia", ha agregado antes de reclamarle que escuche más a los agentes sociales y a los partidos "cuando reclamamos menos leyes, más efectivas, con más contenido y que se cumplan".

Además, el portavoz de Cs ha criticado que el vicepresidente afirme que el cumplimiento del Plan Normativo del pasado ejercicio haya llegado al 61 por ciento con unos datos "que no son reales", cuando ha asegurado que la cifra se sitúa "en el 43 por ciento" del total.

Entretanto, y sobre las previsiones anunciadas por Jiménez Barrios para el 2018, Juan Marín ha advertido de que las cifras han mermado respecto al pasado año, lo que cree que se debe a que "o se han dado cuenta de que no pueden ir a este ritmo o es que la legislatura puede durar menos".

De su lado, el vicepresidente de la Junta ha explicado que el paquete normativo del 2018 tiene como finalidad "contribuir a que Andalucía continúe la senda emprendida de desarrollo social y económico, así como de creación de empleo digno y de calidad, a fin de avanzar en derechos y hacia un Estado del bienestar más justo y sólido".

En este sentido, ha explicado que el conjunto de normas previstas están orientadas a "fomentar y mejorar los servicios públicos; garantizar y preservar los derechos de la ciudadanía; contribuir a la dinamización de la actividad económica y al impulso de los sectores productivos, así como avanzar en la mejora administrativa y la simplificación de procesos".

Con esta "vocación", Jiménez Barrios ha indicado que el Gobierno andaluz aprobó su segundo Plan Normativo, que contempla la aprobación de un total de 87 iniciativas de las que doce son proyectos de ley y 75 decretos.

En conjunto, ha señalado que se trata de "una ambiciosa previsión de trabajo para el presente año, centrada en los ciudadanos y en sus necesidades". En este punto, ha incidido en que el Plan de 2018 se ejecutará junto a las normas que han quedado pendientes del Plan Normativo del año anterior "que se mantiene vivo en tanto en cuanto se ultime su ejecución".

BALANCE DE 2017

En este sentido, ha valorado el grado de cumplimiento alcanzado por el Plan de 2017 "tras la aprobación de un total de 138 normas de las 228 que lo conformaban". Según ha indicado, esta ejecución "supone 61% y alcanza el 81% si tenemos en cuenta aquellas otras leyes que se han aprobado inicialmente, y que serán aprobados en las próximas semanas por el Consejo de Gobierno".

Así, ha recordado que de las 30 leyes planteadas, 13 han sido ya remitidas al Parlamento y otras nueve se han presentado en Consejo de Gobierno para su aprobación inicial, y se encuentran pendientes de su remisión al Parlamento. Asimismo, de los 195 decretos definitivamente comprometidos, ha indicado que se han aprobado un total de 122, lo que significa "un grado de cumplimiento del 63%". En cuanto a los decretos-ley, ha recordado que se han aprobado los tres planteados, lo que supone un 100% de ejecución.

Finalmente, ha valorado que se trata de una producción normativa "profusa y concienzuda y que, nos sitúa como referente del conjunto de comunidades autónomas, no sólo por el volumen y número de estas iniciativas sino por la calidad y rigor con el que se legisla en materias y ámbitos que, en innumerables ocasiones, sitúan a Andalucía a la vanguardia y al nivel de los países de nuestro entorno más avanzados".

El vicepresidente ha concluido recordando que no se trata de valorar la producción normativa "al peso, sino saber la importancia social y la capacidad de resolver los problemas de la gente que tiene y, por supuesto, el rigor técnico para la garantía jurídica de los ciudadanos".

"NO SE GOBIERNA DANDO TITULARES"

Para posicionar al PP-A, Adolfo Molina ha criticado que para el 2017 el Gobierno andaluz "se afanó más buscando un titular grandilocuente que en demostrar compromiso para que se llevaran adelante esas leyes" con lo que ha creado "falsas esperanzas" entre la ciudadanía. Así, ha defendido que no se trata de legislar al peso si bien cree que "esto es lo que hizo la Junta al presentar estos planes". "No se gobierna Andalucía dando titulares", ha apostillado.

Asimismo, el popular ha advertido de que el paquete previsto para el 2018, haya o no adelanto electoral, será el último de la legislatura, de modo que "lo que no esté contenido puede que no vea la luz" cuando ha recordado que "hay leyes comprometidas por Susana Díaz en su investidura que no están contempladas". Y así, ha defendido que la mejor manera de cumplir el plan anunciado es el consenso.

Por su parte, el diputado de Podemos Andalucía Jesús Alberto de Manuel ha advertido de que la Junta "incumple la ley" pues "presenta tarde" el Plan Normativo del año a pesar de que "lo han aligerado bastante". De este modo, ha criticado la baja ejecución de las iniciativas legislativas comprometidas, que relaciona con "el frenesí legislativo por la carrera frustrada a Ferraz", en alusión a la candidatura de Susana Díaz por la Secretaría General del PSOE.

El representante del partido morado cree que habrá que esperar hasta que termine la legislatura para ver "cuánto queda de las iniciativas que ha presentado", toda vez que considera que la credibilidad del Gobierno "se mide por lo que hasta ahora se ha hecho". "Mucho ruido y pocas nueces", ha agregado De Manuel antes de criticar al Ejecutivo de Díaz que "ni legislan ni dejan legislar".

Por IULV-CA, José Antonio Castro ha censurado que Presidencia comparezca y no haya remitido "ni un documento" sobre el grado de cumplimiento del Plan Normativo a los grupos parlamentarios, de ahí que señale que "no se puede hacer alarde de buen hacer cuando nos damos de frente con este 'modus operandi' que tiene muy poco de transparente".

Entretanto, Castro ha defendido que los planes normativos "no son elementos de propaganda sino compromisos solemnes", ha señalado una serie de consejerías que "suspenden" en 2017 respecto a la normativa prevista y ha tildado de "infantil" que la Junta alegue que es responsabilidad del Parlamento el incumplimiento del mismo. "La Junta sigue el dicho: te quiero mucho perrito pero pan, poquito", ha zanjado.

Por último, la diputada del PSOE-A María de los Ángeles Férriz el Plan Normativo es "un brillante colofón" para la presente legislatura que, a su juicio, está siendo "intensa". Así, ha defendido que Andalucía es "una de las comunidades con más impulso legislativo", mientras que ha afeado al PP-A que hable de consenso cuando es el partido "del ordeno y mando".