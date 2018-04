Montero defiende la "buena gestión" de fondos públicos y apremia a Gobierno a "devolver a Andalucía el esfuerzo"

12/04/2018 - 13:29

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha defendido la "buena gestión" de los fondos públicos y ha apremiado al Gobierno central a "cumplir con Andalucía y devolver a Andalucía el esfuerzo realizado" para que toda España pueda cumplir con el objetivo de déficit.

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

Montero ha indicado en una pregunta en el Pleno del Parlamento andaluz, que el PP "poco pregunta sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad", de forma que "seguro que el portavoz popular preguntaría todos los días si Andalucía no estuviera haciendo los deberes bien hechos, pero no preguntan porque no es un tema que pueda producir desgaste".

La consejera considera que los datos de déficit "confirman la sospecha que venimos teniendo desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de que el Gobierno aplica la Ley de Estabilidad con doble rasero a ayuntamientos y comunidades autónomas cuando superan el período medio de pago".

Lamenta que "ha mandado cartas de advertencia a ayuntamientos andaluces por superar esos tiempos y cuando hay dificultades de objetivo de estabilidad aplica el 'ordeno y mando', cortando la transferencia de fondos, pero Montoro jamás da explicaciones sobre por qué el Gobierno incumple con el objetivo de déficit de forma sistemática".

"El PP da lecciones de milagro económico pero este país está cumpliendo con Bruselas gracias a ayuntamientos y comunidades autónomas, no porque el Gobierno esté haciendo su tarea, pues se ha pasado 8.000 millones en su tarea, sino porque le hemos arreglado las cuentas entre ayuntamientos y comunidades autónomas", ha aseverado.

Montero ha resaltado que el dato de déficit de Andalucía "es mejor incluso que el proporcionado por el Gobierno" y ha criticado que ese objetivo de déficit "permite una regla de gasto estricta y fuera de lugar, que impide a las administraciones devolver a los ciudadanos el esfuerzo que han hecho por la crisis".

Ha añadido que "igual ocurre con el dato de endeudamiento, donde Andalucía está 2,7 puntos por debajo de la media, e igual que el período medio de pago, donde Andalucía se encuentra entre las comunidades que mejor paga a sus proveedores".

"Andalucía está efectuando una buena gestión de fondos públicos cumpliendo con el Gobierno de España, por lo que, ¿para cuándo el Gobierno piensa cumplir con Andalucía y devolver a Andalucía el esfuerzo que ha hecho para que España se encuentre en el cumplimiento del objetivo de estabilidad?", se ha preguntado.

El diputado del PSOE Jesús Ruiz ha aludido a las palabras de Montoro "donde reconoció que, por primera vez con un Gobierno del PP, España ha cumplido con el déficit, pero lo hace a costa de comunidades autónomas y ayuntamientos, que han sacado a España del atolladero y le han salvado la cara al Gobierno".

Ha recordado que el Estado "casi duplica el objetivo de déficit, y curiosamente la Seguridad Social sí se ha ceñido al objetivo de déficit". Ruiz ha lamentado las "argucias" del Ministerio de Hacienda para "chantajear" a las comunidades autónomas "e impedir que cumpla sus funciones".

El diputado socialista ha recordado que "Andalucía cumple con el objetivo de déficit, con un 0,22 por ciento, pero que casualidad que las comunidades donde más se incumple el déficit son Castilla y León y Murcia, donde gobierna el PP".

"El PP incumple el objetivo de déficit en España, en Murcia y Castilla y León, y nosotros, a pesar de la asfixia financiera y el castigo cumplimos el déficit y protegemos los derechos sociales", ha añadido.

Ruiz ha aludido a un avance del objetivo de déficit en enero, donde "Andalucía está casi en superávit y la comunidad que incumple es Madrid, donde Cifuentes es todavía presidenta, no sabemos con apoyo o sin apoyo de Ciudadanos, y tras ser tan aplaudida en Sevilla, con alguna diputada andaluza en primera fila, cuando sabemos que Cifuentes es un cadáver político".