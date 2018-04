Un juzgado de San Sebastián anula la celebración de una consulta sobre la celebración de corridas de toros en Illumbe

12/04/2018 - 13:29

El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de San Sebastián ha anulado la resolución de la Alcaldía donostiarra de 14 de julio de 2016 por la que se convocaba una consulta popular sobre la celebración o no de corridas de toros en Illunbe a celebrar el 19 de febrero del pasado año por considerar que es "nula de pleno derecho".

SAN SEBASTIÁN, 12 (EUROPA PRESS)

En la sentencia facilitada por el Consistorio donostiarra, fechada el pasado seis de abril y que el Ayuntamiento está "estudiando si recurrir o no", se anula la citada resolución al considerar que la consulta convocada "está sujeta al procedimiento y requisitos establecidos en el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)" y, por tanto, "al no haberse aprobado por el Pleno de la Corporación y no haber sido autorizada por el Gobierno local es nula de pleno derecho".

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anuló anteriormente el reglamento de Consultas Ciudadanas del Ayuntamiento, por lo que esta sentencia "deja sin efecto" la convocatoria de la consulta sobre usos en Illunbe.

RECURSO

La Administración General del Estado recurrió la resolución de Alcaldía por la que se convocaba a esta consulta popular a celebrar el día 19 de febrero de 2017, de forma presencial, y mediante votación on line, desde el 6 al 17 de febrero de 2017, al objeto de conocer la opinión de la ciudadanía donostiarra sobre el uso de recursos municipales para la celebración de festejos taurinos.

Ahora, el Juzgado Contecioso Administrativo número 2 de la capital guipuzcoana estima ese recurso y anula la consulta por considerar que "no es conforme con el ordenamiento jurídico". Por ello, condena al pago de las costas a la parte demandada.