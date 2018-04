PP C-LM critica que PSOE se niegue a recuperar la carrera sanitaria de forma "urgente"

12/04/2018 - 13:35

La presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, ha criticado este jueves que el PSOE "se niegue" a recuperar la carrera sanitaria "con urgencia", lo que supone "un engaño para todos los sanitarios y un nuevo recorte a la sanidad" regional.

TOLEDO, 12 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Guarinos se ha referido así a una enmienda que los socialistas han presentado a la Proposición no de Ley del PP que pide que se recupere de forma urgente la carrera profesional en todos sus grados, en la que el PSOE pide "que se suprima la urgencia".

A juicio de la diputada del PP, esto evidencia que el presidente regional, Emiliano García-Page, "miente" en este tema, ya que "prometió al personal sanitario la carrera sanitaria y no solo no está en vigor sino que somos la única Comunidad Autónoma donde no es una realidad y se niegan a recuperarla".

La parlamentaria del PP ha exigido tanto la carrera profesional "ya" como la equiparación salarial y las mismas oportunidades para los profesionales sanitarios, con los que el presidente autonómico "no se atreve a reunirse" porque lleva "tres años engañándoles".

En su opinión, no existe personal suficiente, ni se realizan las sustituciones que se deberían realizar y se contrata a personal "por horas, días y condiciones precarias", y ha lamentado que, en Atención Primaria se han "recortado" días de atención a pacientes en los centros de salud de pequeños municipios.

También ha augurado que el nuevo hospital de Toledo "no lo vamos a ver en esta legislatura", al igual que el de Cuenca, el de Puertollano, el de Albacete o el de Guadalajara, donde no se ha movido "ni una sola grúa", calificando esta como una legislatura "perdida" en materia de sanidad.

De otra parte, se ha referido al estudio de CCOO según el cual Castilla-La Mancha está entre las regiones que menos invierten en educación, asegurando que la gratuidad de los libros "no llega al 27%" y que hay "quejas" sobre la comida de los comedores de que "no es la más saludable ni la mejor".

Por ello, ha demandado al Ejecutivo regional destine más dinero a sanidad o educación o bienestar social en vez de usarlo para "enchufar a altos cargos políticos", en referencia a la denuncia sindical de que "se está creando un puestazo con nivel 30 garantizándolo a perpetuidad" en Guadalajara y "todo apunta a que va a ser para un expresidente de Diputación y exalcalde" para "pagar favores políticos".

CESES EN AGRICULTURA

La parlamentaria del PP, de otra parte, se ha referido al tema de la plaga de conejos para pedir el cese del director provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca, Joaquín Cuadrado, por no ser capaz de hablar de plaga sino de problema. "Si no sabe distinguir entre plaga y problema el que tiene el problema es él y el que tiene que marcharse a su casa es él", ha señalado.

A su juicio, Cuadrado tiene que ser cesado con carácter inmediato, al igual que la nueva jefa de gabinete de la Consejería, Ana Cuevas, por un comentario en redes sociales donde "decía que la plaga se estaba comiendo también los másteres" y que, según Guarinos, es una manifestación "muy desagradable" .