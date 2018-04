Hidalgo tacha de "humo" el Plan de Empleo del Ayuntamiento e ironiza que quizá lo ha hecho "un matemático" que no lo era

12/04/2018 - 13:48

La consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha tachado este jueves de "humo" el Plan de Empleo que propuso el Ayuntamiento de Madrid, al tiempo que ha ironizado que lo habrá hecho "algún matemático que resultó no serlo", en referencia a la irregularidad en el currículum del secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Así se lo ha espetado la consejera durante la sesión de control al Gobierno de este jueves en el Pleno de la Cámara regional, al ser preguntada por el diputado de Podemos José Manuel López Rodrigo sobre en cuántos planes y programas que ha anunciado el Gobierno desde el principio de la Legislatura se han cumplido las leyes de presupuestos de los ejercicios de 2016-2017.

López ha sostenido que el Gobierno regional lleva anunciando cada mes una estrategia y la mayoría, a su juicio, "no tienen informes ni si quiera están publicados en el boletín". "No son reales ni legales. El de familia, el plan de energía, el de la Cañada, el Plan de Inversiones de infraestructuras hospitalarias. No existen", ha criticado.

Asimismo, el diputado de Podemos ha lamentado que el Gobierno autonómico "no cumpla con su propia ley" y "hacen lo que quieran", para, a reglón seguido enlazar con la polémica del máster de la presidenta regional, Cristina Cifuentes.

"Lo que ha hecho el máster de Cifuentes es cambiar la escala de la política. Es muy difícil hacerse una idea de lo que son hipotéticamente mil millones en hospitales o la imagen de una red clientelar en el Canal de Isabel II. Sin embargo cuando hablamos de 1.500 euros de una matrícula, de falsificar las notas, de una cadena de favores hecho por profesores en una universidad todo se comprende mejor", ha criticado.

"¿VA A DIMITIR USTED SEÑOR FRANCO?"

A esto, la consejera de Economía y Empleo ha contestado que el secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, no pagó 1.500 euros "sino que cobro 1.800 euros durante muchos meses sin ir ni un sólo día a trabajar". "Y ustedes lo llevan a la categoría de candidatos --a las elecciones autonómicas--, venga señorías, menos caradura", se ha defendido.

Así, Hidalgo ha aseverado que cualquier actuación estratégica "ha seguido todos los procedimientos legales para su aprobación" y "que todos los planes son legales y se han ajustado a la legalidad vigente", siguiendo la tramitación establecida.

Además, ha aseverado que se está ejecutando en un 98,6 por ciento por ciento porque han presentado a todos los interlocutores sociales el resultado de las actuaciones.

"Yo estoy como loca por ver cuál va a ser el resultado del plan de empleo del Ayuntamiento de Madrid, que anunciaron a bombo y platillo y no conocemos nada; lo que pone de manifiesto que era un plan de humo. Lo mismo lo hizo alguien que decía ser matemático y luego resultó no ser matemático", ha ironizado.

Al mismo tiempo ha afeado a Franco lleve "unos cuantos días pidiendo sin ningún tipo de pudor ni personal ni profesional la dimisión de Cifuentes". "¿Va a dimitir usted señor franco?, le ha lanzado la consejera al secretario general socialista del PSOE-M.