Susana Díaz anima a Cs a "presionar" para corregir la inversión "insuficiente" para el tramo Algeciras-Bobadilla

12/04/2018 - 13:49

La presidenta de la Junta cifra en un 96,5 la ejecución del presupuesto andaluz de 2017 y Cs ve "sombras" en una gestión "muy mejorable"

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha animado al presidente de Cs en Andalucía, Juan Marín, a que en el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) haga "la presión que corresponda" en su partido para que la inversión "insuficiente" en el Corredor Mediterráneo que pasa por la comunidad, y en concreto para el tramo de Algeciras-Bobadilla, se vea "enmendado" y "corregido".

Díaz ha dicho a Marín que como diputado nacido en Cádiz le parecerá "doloroso" lo que está pasando con la conexión Algeciras-Bobadilla cuando "en estos momentos hay 400 empresarios de todo el corredor reclamando la inversión adecuada". Frente a eso, la presidenta ha lamentado que sea Ciudadanos la fuerza que "apoya unos presupuestos que consolidan el maltrato" a Andalucía porque suponen "lastrar la capacidad de recuperación económica y generación de empleo de la comunidad".

"No creo que avale usted eso, espero que haga la presión que corresponda para que, en el trámite correspondiente, las inversiones injustas para Andalucía en el Corredor Mediterráneo sean corregidas", ha apostillado Díaz, quien, por otro lado, ha animado al presidente andaluz de la formación naranja a que apoye el acuerdo de financiación al que se ha llegado con el resto de fuerzas políticas en Andalucía porque "todavía está a tiempo" de "sumarse a un acuerdo de financiación justa y adecuada" que "permitirá destinar los recursos que necesitamos".

La presidenta de la Junta se ha pronunciado así en la continuación del pleno del Parlamento andaluz este jueves cuando ha sido interpelada por el presidente y portavoz de Ciudadanos en la Cámara, Juan Marín, sobre una valoración de los Presupuestos del 2017.

En primer lugar, Díaz ha cifrado en un 96,5 por ciento el nivel de ejecución del presupuesto andaluz del año pasado y ha afirmado que "fue un buen presupuesto" que permitió "recuperar y ampliar derechos" porque "incrementó la recaudación".

En esta línea, Díaz ha destacado líneas de actuación ejecutadas en torno a las cuentas de 2017 como fueron las políticas dirigidas el empleo con ayudas a Pequeñas y Mediadas empresas (Pymes); el "cumplimiento de todos los compromisos" en materia de Educación o la lucha contra el fraude fiscal que ha generado "1.500 millones de euros de recursos adicionales". Por todo ello, la presidenta ha señalado que el presupuesto de 2017 fue "creíble y comprometido" con un "alto" nivel de ejecución que "ha permitido recuperar y ampliar muchos derechos".

CS: LO QUE "NO SE HA HECHO"

Por su parte, Marín ha recordado que las cuentas del año pasado fueron posibles por el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos y ha valorado que los resultados sobre recaudación de las mismas una vez finalizado su periodo de vigencia fueron "positivos". A pesar de que el presidente andaluz de la formación naranja ha afirmado que la cifra del grado de ejecución "no es un mal dato", ha resaltado que también hay que tener en cuenta "lo que no se ha hecho".

En esta línea, Marín ha preguntado a la presidenta "por qué no se ha ejecutado el presupuesto al cien por cien" si la realización de las inversiones "no depende del Estado sino de la voluntad" del Gobierno andaluz. Por ello, a pesar de que ha reconocido que hay puntos de presupuesto que se han ejecutado en su totalidad, ha dicho que hay otros que manifiestan "sombras", como los relacionados con autónomos donde "sólo se ha ejecutado el 47 por ciento".

El presidente de Cs en Andalucía ha argumentado, además, que no se ha creado la oficina contra el fraude, "que sigue esperando", ni se han puesto en marcha las partidas para la creación de empleo porque "no se ha ejecutado ni un euro" de las mismas, al igual que algunas ayudas sociales donde "de 76 millones no se han ejecutado 24".

"Hay partidas destinadas a inversiones que ni siquiera se han licitado", ha asegurado Marín, al tiempo que ha concluido que todo lo argumentado pone de manifiesto que la gestión del Gobierno andaluz es "muy mejorable" que todavía cuenta con "sombras" en cuanto a la puesta en marcha de las inversiones que irían encaminadas a "garantizas los servicios públicos a los andaluces".

En respuesta a esto, la presidenta de la Junta ha recordado a Marín que si el grado de ejecución se encuentra tres puntos por debajo del cien por sien "se considera que la inejecución es técnica". Además, ha insistido en que las cuentas del 2017 "recuperaron derechos" en un "momento muy difícil" aunque, según ha reconocido, hay elementos como los relacionados con los autónomos "que no han dado los resultados que se esperaban".

Además, ha afirmado que Andalucía ha sido la comunidad que "ha liderado el gasto en inversiones públicas" según los datos del Ministerio de Hacienda y todo ello con un "maltrato" en las inversiones para la comunidad por parte del Estado. "Una inversión justa ya adecuada nos permitiría destinar los recursos que necesitamos a Educación, Sanidad, y todos los servicios públicos", ha concluido.