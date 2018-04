UGT y CCOO prosiguen el día 15 con las movilizaciones por las pensiones "porque la calle es capaz de cambiar las cosas"

12/04/2018 - 13:49

Según han precisado los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria, Mariano Carmona y Carlos Sánchez, que han presentado hoy la manifestación del próximo domingo junto a los responsables regionales de las federaciones de jubilados, Higinio Martínez (UGT) y José Antonio Calderón (CCOO), "mientras no se garantice el poder adquisitivo de las pensiones, nosotros seguiremos en la calle".

SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS)UGT y CCOO proseguirán este domingo 15 de abril con las movilizaciones en defensa del sistema público de pensiones con 80 manifestaciones por toda España, que en Cantabria repetirá el recorrido de la última celebrada el pasado 17 de marzo en Santander, desde la Plaza de Numancia a los Jardines de Pereda, con salida a partir de las 12 horas, porque, según los convocantes, ya se ha demostrado que "la calle es capaz de cambiar las cosas".

"Mucho nos tememos que el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) quiere hacer cuña entre las personas que se están manifestando en la calle por un sistema público de pensiones justo y solidario, pero nosotros seguiremos trabajando en la negociación siempre en el marco del Pacto de Toledo y también en la movilización", ha recalcado el secretario general de UGT.

En el mismo sentido se ha expresado su homólogo de CCOO, para quien "nuestra obligación es seguir defendiendo las pensiones de hoy y las de mañana", tras puntualizar que "lo que está claro es que el Gobierno ha tomado nota de las masivas manifestaciones por las pensiones y ha intentado corregirlo con el anuncio, sólo el anuncio, de algunas subidas".

Un anuncio con el que, en su opinión, el Gobierno está haciendo "chantaje" electoral a la oposición para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Carmona y Sánchez han reiterado la intención de los dos sindicatos de "dar continuidad a las movilizaciones" y de "colocar en primer plano las pensiones en el próximo 1 de Mayo", tras hacer un llamamiento a la participación ciudadana en la manifestación del próximo domingo porque "la calle tiene que seguir demostrando que es capaz de cambiar las cosas".

"Nos gustaría no tener que hablar de las pensiones ni de movilizaciones pero no aceptamos que el sistema público de pensiones sea insostenible, y más, cuando los sindicatos ya hemos propuestas hasta la saciedad para que no lo sea, ni tampoco aceptamos que las pensiones no se revaloricen como mínimo con el IPC", ha agregado el secretario general de UGT.

Para su homólogo de CCOO, "la gente está ya harta, cansada de ver como crece la economía, como crece el gran capital y que no se reparta esa riqueza entre los ciudadanos".

MÁS DE LA MITAD, POR DEBAJO DE LOS 1.000 EUROS MENSUALES

Según estadísticas aportadas por UGT y CCOO, en Cantabria, de las 139.343 pensiones contabilizadas el pasado mes de marzo, más de un 40% no alcanzan los 800 euros mensuales y más de la mitad (52%) no supera los 1.000 mensuales.

Desde la reforma del sistema de pensiones decretada por el Gobierno español en el año 2013, los pensionistas han perdido más de un 4% de su poder adquisitivo, en concreto un 4,04%