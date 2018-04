Steve Earle & The Dukes y John Hiatt & The Goners featuring Sonny Landreth, cabezas de cartel Huercasa Country Festival

Steve Earle & The Dukes cerrarán la quinta edición del Huercasa Country Festival, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de julio en Riaza (Segovia). El evento contará también con John Hiatt & The Goners, con el guitarrista Sonny Landreth.

En la presentación, el presidente de Huercasa, Félix Moracho, ha destacado, junto al nivel de los artistas, el compromiso de "ser diferente". La apertura llegará el viernes con la visita de Jaime Wyatt, esperanza del country californiano, con canciones inspiradas por las decisiones imprudentes de la vida y sus consecuencias.

Luego será el momento de The Cadillac Three, southern rock llegado desde Nashville. Y como cierre a la primera jornada, el cantante y compositor de country-blues, John Hiatt, junto a The Goners con Sonny Landreth en sus filas. Celebran los 30 años de la edición del álbum 'Slow Turning'.

El sábado abrirá Stephanie Quayle, nueva voz femenina del country. Le seguirán, desde la tejana ciudad de Austin, The Band Of Heathens. Steve Earle & The Dukes y su homenaje al Outlaw Country serán los encargados de encabezar el cartel y cerrar las actuaciones en el campo de fútbol de Las Delicias.

Las actividades de Country Line Dance se amplían este año. Se extienden al domingo 8 de julio, con la participación de varios coreógrafos e instructores del panorama nacional, como han señalado desde la organización del festival.

Se mantienen asimismo las actividades infantiles. El festival persiste en su carácter familiar con el doble propósito de fomentar la música entre los más jóvenes (los menores de 16 seguirán entrando gratis) y permitir a los padres disfrutar del evento mientras sus pequeños se entretienen en la zona infantil.

Las entradas anticipadas cuestan 35 euros para el viernes y 45 para el sábado. El abono para los dos días cuesta 60 euros. En unos días se pondrán a la venta entradas físicas anticipadas en la Oficina Municipal de Turismo de Riaza y en el camping de la villa segoviana, con los mismos precios. A partir del 6 de julio, los precios serán de 40 euros para el viernes, 50 para el sábado y 70 para el abono de dos días.