El PP pide a la Junta un programa específico de lucha contra el fracaso escolar

12/04/2018 - 14:08

La vicesecretaria de Acción Social del PP de Málaga, Ruth Sarabia, ha pedido este jueves a la Junta de Andalucía que lleve a cabo un programa específico de lucha contra el fracaso escolar, al ser Andalucía la región de Europa con la tasa más alta en este sentido, haciendo especial hincapié en los alumnos expulsados.

MÁLAGA, 12 (EUROPA PRESS)

"La Junta no hace lo suficiente por estos menores, y son los ayuntamientos y las entidades sociales las que, con fondos propios, intentan ayudarlos para evitar que abandonen definitivamente el sistema escolar", ha apuntado en rueda de prensa Sarabia, que ha estado acompañada por la presidenta de la asociación Nena Paine, Mercedes García Paine.

Sarabia ha precisado que es necesario que se enfoque este programa en los menores que han sido expulsados temporalmente, "para que esta situación no se convierta en permanente y decidan abandonar los estudios para siempre".

También ha pedido que se amplíe a menores que provienen de familias vulnerables o en los que se da, por diversos motivos, un reiterado absentismo.

"Es urgente que se trabaje con ellos, porque son estos perfiles los que responden al fracaso escolar, que afecta a uno de cada cuatro alumnos en nuestra región", ha lamentado la vicesecretaria 'popular'.

Asimismo, Sarabia ha valorado que, a falta de mayor implicación por parte del Gobierno andaluz, son los ayuntamientos y las entidades sociales las que actúan para apoyar a estos menores, y ha puesto como ejemplo que el Ayuntamiento de Málaga dedica 350.000 euros a la lucha contra el fracaso escolar, entre lo que destaca un programa para prestar apoyo a 110 alumnos expulsados, con la intención de que se reintegren en el sistema escolar una vez cumplida la expulsión.

"Es necesario hacerles ver que la expulsión no es ningún tipo de recompensa al no tener que ir a clase, y hay que evitar que durante este tiempo no pierdan el ritmo", ha explicado y ha apuntado que con este programa están consiguiendo que entre el 65 y el 70 por ciento de los alumnos no reincidan.

Por todo ello, los 'populares' van a presentar una moción en todos los ayuntamientos de la provincia con esta petición al Gobierno andaluz, "de tal forma que no sean sólo los ayuntamientos y las entidades sociales los que actúan al respecto".

MÁS PLAZAS DE FP

Por último, Sarabia ha recordado que la Formación Profesional es una salida fundamental para muchos de estos menores, pero ha lamentado que en la provincia de Málaga falten muchas plazas, por lo que ha pedido al Ejecutivo autonómico que refuerce la oferta.

En este sentido, García Paine ha explicado que en su asociación se ven obligados a acudir a entidades privadas para poder continuar con la formación de los alumnos ante la escasez de plazas en FP.

"Tenemos que hacer todo lo posible para hacer ver a estos menores que sí tienen un futuro y para abrirles las puertas de cara a un título profesional que les dé oportunidades", ha concluido la responsable de Nena Paine.