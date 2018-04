El Ayuntamiento renovará 6.686 luminarias en todo el municipio

12/04/2018 - 14:09

El Ayuntamiento de Oviedo renovará 6.686 luminarias en todo el municipio. Este cambio de bombillas está dirigido a 4.782 farolas de tipo bailén II de tres brazos, donde se sustituirán tres puntos de luz por dos, y también a 1.904 farolas de baja altura situadas en parques, plazas o zonas ajardinadas, donde se sustituirá cada farol. Además, se procederá a sustituir el sistema de alumbrado tradicional por el sistema LED.

OVIEDO, 12 (EUROPA PRESS)

La concejala de Infraestructuras del Ayuntamiento, Ana Rivas, ha explicado que la financiación para llevar a cabo este proyecto viene del Fondo Nacional de Eficiencia Energética del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que ha solicitado la cofinanciación de la Unión Europea por los Fondos FEDER.

La edil socialista ha indicado que "se trata de una agradable sorpresa". El importe de esta ayuda, que asciende a 3.998.924,28 euros le supondrá al Ayuntamiento un ahorro de más de medio millón de euros al año, según los precios actuales de energía eléctrica. Además, se reducirá la contaminación lumínica, se dejará de emitir casi un millón de toneladas de CO2 al año, y se ahorrará un 78,2% en consumo.

Esta ayuda consiste en un préstamo con un tipo de interés cero y a pagar en 10 años, teniendo uno de carencia, es decir, que durante el primer año no tendrían que abonar nada. Respecto a los plazos, la edil ha explicado que desde que se firme el crédito el Ayuntamiento tendrá un año para la ejecución.

Respecto a los barrios en los que se llevarán a cabo estas sustituciones, la concejala de Infraestructuras a indicado que serán en el Campillín, en Llamaquique, en Fozaneli, en Vetusta, en La Monxina, en Pumarín, en Teatinos, en Buenavista, en El Cristo, en Vallobín, en Ciudad Naranco y en Colloto.

Además, se desarrollará en Trubia, en Priañes, en La Manjoya, en Las Caldas, en Sograndio, en San Claudio, en Anieves y en Tudela Veguín.

Ana Rivas ha explicado que este programa no incluye las farolas de cinco brazos. "Aquí estamos hablando de un cambio de luminaria, las de cinco brazos requieren un cambio de la propia columna y del sistema de los cinco brazos", ha afirmado.

A preguntas de los medios, Ana Rivas ha manifestado que no sabe cómo encaja "esta nueva pieza en el puzzle de los presupuestos". "No sabemos en qué términos afecta a las cuentas. Una de las partidas era de 3 millones destinados a cambio de luminarias, pero no sabemos si se va a sustituir uno por otro, o si se van a sumar", ha asegurado.