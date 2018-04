Susana Díaz dice que no tiene que pedir permiso a nadie para defender a Andalucía y llama a Moreno "manijero" de Rajoy

12/04/2018 - 14:10

Moreno le advierte de que si quiere ser creíble defienda a Andalucía no sólo en Moncloa, sino también en Ferraz

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha querido dejar claro este jueves que no tiene que pasar por ningún despacho ni le tiene que pedir permiso a nadie para defender a Andalucía, mientras ha acusado al presidente del PP-A, Juanma Moreno, de ser un "manijero" del jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy. El líder popular le ha advertido de que si quiere ser creíble tiene que defender a Andalucía no sólo en Moncloa, sino también en Ferraz.

Susana Díaz se ha pronunciado así ante el Pleno del Parlamento durante su debate con Moreno, después de que éste la haya instado a que cuando vaya a Madrid el próximo miércoles para reunirse con el presidente del Gobierno, también aproveche para verse con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y le reclame el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, porque son "buenos" para Andalucía, y al documento sobre financiación autonómica aprobado en el Parlamento.

Tras denunciar Moreno los "incumplimientos" y la "falta" de compromiso de la Junta con el desarrollo económico de la provincia de Córdoba, la presidenta le ha preguntado dónde está el compromiso con esa provincia en el proyecto de ley de PGE para 2018 presentado por el Gobierno, por cuanto la sitúa entre las siete provincias "peor financiadas de España", así como a otras andaluzas.

Díaz ha apuntado que de todo hay en esos PGE "menos equilibrio en el trato con Andalucía y con el crecimiento económico que merecen Córdoba y el resto de provincias andaluzas, cuatro de ellas entre las siete peor financiadas y Almería la peor financiada de toda España", ha apuntado la presidenta, para quien la convergencia sería posible si esta comunidad recibiera lo que es justo y le corresponde.

Susana Díaz ha trasladado a Moreno que lo ve como "heredero de ese discurso negacionista de la derecha respecto a Andalucía y un poquito como manijero y recadero de Rajoy tratando de justificar unos PGE que han consolidado el agravio con esta tierra".

Ha insistido en que criticar unos PGE para 2018 donde no hay un compromiso firme con una infraestructura tan importante como la Algeciras-Bobadilla y que otorgan a Andalucía 42 euros menos por habitante que la media estatal. "Esto es una falta de compromiso del Gobierno con la convergencia de Andalucía", ha señalado Susana Díaz, quien ha acusado a Moreno de ser "cómplice" del nuevo "castigo" a esta comunidad en los PGE y lo ha invitado, acto seguido, a que cuando deje de ser "manijero" de Rajoy, tendrá su mano tendida para defender "juntos a Andalucía".

Asimismo, Susana Díaz ha insistido en que ella no tiene que pedir "permiso a nadie para defender" a Andalucía ni ante los PGE ni ante el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, a "diferencia" de Moreno, a quien ha acusado de sumarse al acuerdo del Parlamento sobre financiación "por miedo".

La presidenta ha manifestado que espera encontrar en el presidente del Gobierno, en la reunión del próximo miércoles, más "sensibilidad, sentido común y capacidad política", que es de lo que "carece" Moreno.

Asimismo, Susana Díaz ha defendido que su Gobierno ha dado estabilidad política y económica a Andalucía, a pesar de los intentos de "bloqueo" del PP-A junto a otras fuerzas del Parlamento. Ha señalado que Andalucía lleva 16 trimestre consecutivos generando empleo, mientras que hay 500.000 parados menos desde que ella es presidenta y se ha reducido el desempleo en 11 puntos porcentuales, por encima d la media, mientras que se han fortalecido los servicios públicos, y se cumple con el objetivo de déficit y con los niveles de endeudamiento.

La presidenta ha puesto además el acento en que, en 2018, Andalucía tendrá el PIB más alto de la historia, con 166.000 millones de euros.

Respecto al hecho de que Moreno le haya vuelto a recordar que perdió las primarias del PSOE, Susana Díaz ha indicado que todo el mundo sabe lo qué paso en las primarias y ha preguntado al presidente del PP-A si él ha valorado el "suspenso" que los andaluces le dieron en las urnas en las últimas elecciones autonómicas.

DEFENDER A ANDALUCÍA EN FERRAZ

Por su parte, Moreno ha exigido a Susana Díaz que se dedique a trabajar por el crecimiento económico y del empleo en esta comunidad, en vez de gastar toda su "pólvora en contrarrestar los PGE", con la"misma cantinela" año tras año y sin analizar su contenido. Tras asegurar que se trata de unos "buenos" presupuestos para Andalucía, Moreno ha defendido que el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido el "mejor aliado" de Andalucía en los peores momentos y ha pedido a Susana Díaz la "misma lealtad" que el presidente ha tenido con esta comunidad.

Le ha preguntado con qué "cara" puede criticar unos PGE que incluyen la práctica totalidad de los proyectos de todas las provincias andaluzas, cuando la Junta, por ejemplo, lleva 20 años sin hacer la Autovía del Olivar y cuando los presupuestos de la comunidad no reflejan las inversiones provincializadas.

"Le pido que actúe como presidenta de la Junta y no como jefa de la oposición al Gobierno de la nación, que usted intentó ser y no pudo ser porque sus compañeros no quisieron", ha dicho Moreno a la presidenta, a la que ha acusado de seguir el "guión" de Ferraz contra los PGE de 2018 y por ello no admite que son unos "buenos" presupuestos para esta tierra.

Le ha replicado que decir no a los PGE es decir no a que el millón de pensionistas que tienen las pensiones más bajas reciban cien euros más de media, al incremento salarial de empleados públicos, a la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con cuerpos autonómicos o a que miles de andaluces se beneficien de una subida del salario mínimo interprofesional o de una rebaja del IRPF.

Ha asegurado que muchos andaluces esperan que se aprueben estos PGE y no "entienden de batallitas políticas", por lo que ha instado a Susana Díaz a elegir entre sus "dos lealtades, o está con Pedro Sánchez o está con los andaluces".

Para Moreno, no hay razones objetivas, más allá del "seguidismo" a Pedro Sánchez para rechazar unos PGE donde la inversión real para Andalucía se incrementa en un 28 por ciento y esta tierra lidera la repercusión en políticas sociales.

Respecto al documento sobre financiación autonómica aprobado por el Parlamento, Juanma Moreno ha reprochado a Susana Díaz que aún no se lo haya entregado a Pedro Sánchez para negociarlo con los "barones" socialistas. "Usted no debe volver a Andalucía sin desbloquear con Sánchez tanto los PGE como la financiación autonómica y si quiere ser creíble defienda a Andalucía en Moncloa y también donde la tiene que defender, que es en Ferraz", le ha dicho.