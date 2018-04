Maeztu defiende la adopción de medidas que garanticen el derecho de las personas a la dignidad en el proceso de muerte

12/04/2018 - 14:14

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha inaugurado este jueves en Córdoba la jornada técnica 'Morir en Andalucía. Dignidad y Derechos', de cara a impulsar la reflexión, propiciar un debate social y favorecer la adopción de medidas que garanticen realmente el derecho de las personas a la dignidad en el proceso de muerte.

CÓRDOBA, 12 (EUROPA PRESS)

Al respecto, se ha presentado el informe especial de la institución titulado 'Morir en Andalucía. Dignidad y Derechos' ante profesionales de equipos de cuidados paliativos y otros sanitarios, gestores de salud, asociaciones de juristas y de familiares, y profesores universitarios, entre otros, además de contar con la presencia de Maeztu, la viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Isabel Baena, y el teniente alcalde delegado de Presidencia del Ayuntamiento, Emilio Aumente (PSOE).

En declaraciones a los periodistas, el Defensor del Pueblo ha abogado por "mejorar" la aplicación de la ley "pionera" andaluza 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte, conocida como Ley de Muerte Digna, que "sirvió de base a otras comunidades autónomas y se debate en el Congreso de los Diputados".

En este sentido, ha destacado que "en la cartera de servicios del sistema de salud hay ya la atención a la muerte", a la vez que ha expresado que "toca recomponer la muerte, a partir de la ley de los derechos de los ciudadanos", para lo cual en esta jornada se plantean tres mesas redondas con "gente muy preparada y con buena información, para romper el tabú de una muerte sumida en el dolor, el sufrimiento y la culpabilidad".

A su juicio, "el mensaje tiene que ser afrontar con dignidad dentro de una sedación cuando quiera el paciente y en las condiciones que quiera", teniendo en cuenta a la familia y amigos que le rodean, algo que se aborda entre los objetivos del informe presentado, que "ya se está asumiendo" desde la Consejería de Salud, ha valorado el Defensor del Pueblo, para declarar que el fin de la jornada es "visualizar la muerte y no temerla".

De este modo, se debaten cuidados paliativos, testamento vital y formas de hacerlo, el consentimiento informado y también, "aunque no está en la ley, en estos años hay un debate sobre la eutanasia y sobre el suicidio asistido", de modo que hay una mesa redonda para "dar una información de las distintas opciones --dos a favor y dos en contra--, pero desde el punto de vista de bioética con aspectos morales y éticos, de cómo la gente puede tener una información para decidir estos temas que están ya en la política".

Entretanto, Maeztu considera que "la medicina no tiene que hacer milagros a partir de los 80", es decir que "a partir de una cierta edad no es un fracaso de la medicina, sino una etapa natural", de ahí que haya pedido "cuidarla y no hacer complejas operaciones cuando realmente la vida en ese sentido hay que evitar el sufrimiento y tener el encuentro último con la familia".

Cabe señalar que dicho informe tiene como objetivo analizar en qué medida se garantiza en Andalucía el derecho de las personas a morir dignamente, desde una perspectiva eminentemente jurídica y desde el prisma de la tutela de derechos.

LOS AVANCES

Mientras, la viceconsejera de Salud de la Junta ha elogiado que el referido informe "se ha basado en la experiencia y el conocimiento de pacientes, asociaciones que llevan mucho tiempo trabajando en este ámbito y profesionales sanitarios expertos en esta materia y que día a día se enfrentan con la atención en el momento de la muerte", así como "responsables en gestión y políticos en este ámbito".

Así, ha resaltado que "se hace un recorrido a lo largo de diez años de los avances que el Gobierno andaluz ha hecho posible, con una apuesta decidida por el compromiso recogido en el Estatuto de Autonomía con el derecho de los andaluces a una muerte digna y al alivio del dolor".

Además, ha destacado la labor con el Plan Integral de Cuidados Paliativos de Andalucía, a la vez que "se reconocen los esfuerzos y se marcan las áreas de mejora", de manera que dicho informe permite "seguir avanzando, identificar los retos, compartirlos y poner las medidas".

En concreto, Baena ha detallado que la Junta ha trabajado en cinco áreas fundamentales, de forma que "a lo largo de estos años se ha multiplicado el número de equipos sanitarios que trabajan en Andalucía en la atención a los cuidados paliativos y a permitir la muerte digna de las personas; se ha trabajado de modo planificado en contar con procesos asistenciales de cuidados paliativos, siendo la mejor herramienta que permite minimizar la variabilidad en todo el territorio y atender a las personas en condiciones de igualdad".

Asimismo, ha apuntado que "se va incorporando el conocimiento que avanza de manera paulatina en base a la propia experiencia y se incorpora la evidencia científica a la práctica clínica de los profesionales", al tiempo que "se ha trabajado estos años y es un reto permanente cualificar a los profesionales en este área" y "se han incorporado las nuevas tecnologías", algo que "permite mayor comunicación entre los pacientes, la familia y los profesionales".

LOS RETOS

En cuanto a los retos de este informe, la representante de la Junta ha citado "la atención pediátrica y cuidados paliativos en los niños", de manera que "hay cuatro provincias que ya han iniciado y ya conforman su vida pediátrica" y el planteamiento para este año es "complementar los equipos con la formación que tanto reclama el Defensor con la cualificación de los pediatras para poder apoyar".

De igual modo, ha señalado que otra de las líneas es "trabajar en red para el apoyo y dependiendo de la complejidad del paciente incorporar unos equipos u otros". En palabras de Baena, "es un reto fundamental en la igualdad en la atención que recoge también el mismo informe para cubrir el objetivo de equidad en todo el territorio".