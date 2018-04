PSOE señala que Diputación ya ha pagado los 1,5 millones de facturas que el PP "dejó sin conformar"

12/04/2018 - 14:52

El diputado de Servicios Económicos de la Diputación de Cádiz, Jesús Solís (PSOE), ha afirmado que en marzo se abonaron facturas por un importe de 1,5 millones de euros "por servicios prestados hace más de tres años que el anterior gobierno provincial del PP dejó sin conformar".

CÁDIZ, 12 (EUROPA PRESS)

En una nota, Solís ha explicado que el citado importe se contabilizó en septiembre de 2017 y alteró los periodos medios de pago que, hasta entonces, Diputación resolvía por debajo del límite legal. En este sentido, ha indicado que "en enero de 2017 este índice era de 29 días, el mismo promedio que en febrero (29 días), en marzo se mejoró alcanzando los 16 días y en abril 23 días, pero todo se distorsionó en septiembre, aunque desde el primer momento se advirtió de que se trataba de un problema puntual, que no amenaza la estabilidad y solvencia económica de la Diputación".

Esta explicación se aporta tras la difusión de los datos de los periodos medios de pago por parte del Ministerio de Hacienda, a través de una información en la que se destacaba la morosidad de la Diputación gaditana y 13 ayuntamientos, igualando los incumplimientos de estas entidades locales además de atribuirles una delicada situación financiera, según ha explicado la Diputación.

Por su parte, Solís ha reprochado los "datos sesgados" que se han empleado, así como la "reiterada deslealtad" del Ministerio. En este sentido, ha lamentado que "con esta actitud hacen daño a la institución y a la provincia de Cádiz, además de provocar preocupación a los proveedores".

Asimismo, ha señalado que se desplazó hace tres semanas a Madrid para comunicar el pago de la deuda generada en enero de 2015 y advertir que, una vez saldada, se apreciará una sensible reducción del periodo medio de pago de la Diputación de Cádiz.

El diputado ha explicado que hace dos días se recibió en el registro de entrada de Diputación una carta del Ministerio de Hacienda en la que se insta a informar al órgano que tiene atribuida la tutela financiera, en este caso la Junta de Andalucía, para la adopción de medidas que conduzcan al cumplimiento del plazo legal.

En la información divulgada se indica la posibilidad de que el Ministerio pueda retener los importes de la Participación en los Ingresos del Estado que corresponden a Diputación, para que sea el organismo estatal quien pague directamente a los proveedores, lo que a juicio de Solís es "una medida innecesaria, porque los proveedores están cobrando con normalidad".

El periodo medio de pago referido por Hacienda es de 125 días, "si bien va a bajar drásticamente cuando se contabilicen las facturas pagadas en marzo", recuperando el nivel del primer semestre de 2017, ha asegurado el diputado de Servicios Económicos, que ha explicado que "el promedio es fruto de una distorsión, al incluirse facturas que se emitieron hace más de tres años". "De hecho, al margen de ese problema puntual, los proveedores están cobrando dentro del plazo legal", ha añadido.

"No es cierto que haya incumplimientos sistemáticos y prolongados en el tiempo", ha afirmado el diputado, que ha asegurado que "no se ha adoptado un plan de ajuste, ni se va a hacer porque no es necesario". Solís ha explicado que están "50 puntos por debajo del límite legal de endeudamiento, que sitúa en el 60 por ciento, sensiblemente mejor que el 100 por 100 de junio de 2015, así como con un superávit de 30 millones de euros y un remanente de tesorería positivo de 20 millones".