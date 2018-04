Peritos declaran que las comisiones pagadas por la Junta en pólizas de los ERE superaban la media

12/04/2018 - 14:59

Si bien, resaltan que el mercado es libre y el importe o porcentaje de comisiones "no está tasado por ley"

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

Dos peritos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía han declarado este jueves como testigos en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el marco de la pieza separada por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, señalando la Junta pagó comisiones que superaban la media.

Inicialmente los peritos, según han asegurado fuentes del caso a Europa Press, han ratificado el informe que, mediante oficio de la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, de fecha 23 de mayo de 2017, se solicita a la Dirección General sobre las denominadas 'sobrecomisiones' pagadas a los mediadores de pólizas de seguro colectivo en el caso de los ERE, ampliando un informe aportado anteriormente en el que concretaba la totalidad de las actuaciones en virtud de las cuales han concluido que es el dos por ciento la comisión de referencia.

Así, la juez solicitaba identificar las personas a las que se haya entrevistado o tomado declaración, las consultas realizadas a diversas entidades aseguradoras y corredores de seguros, copia de la información íntegra obtenida de la aseguradora Generali, tanto pólizas financiadas por la Junta de Andalucía como en otras no financiadas por el Gobierno andaluz, cualquier otra actuación tenida en cuenta para las conclusiones del aquel informe. Del mismo modo se solicita que se expida y aporte copia de cada uno de los informes anuales sobre el Sector de la Mediación de los años 2000 a 2012.

En el informe, con fecha de noviembre de 2017 y al que tuvo acceso Europa Press, se concluye que la Junta de Andalucía pagó en algunos casos hasta un 90 por ciento más por la intermediación en las pólizas financiadas por la administración autonómica que lo que se abonaba en las pólizas pagadas por empresas privadas.

Además, los peritos precisan que, dado que en el caso que nos ocupa se analizan pólizas de diferentes fechas, hay que tener en cuenta que la legislación aplicable a la actividad mediadora en el periodo 1999-2017 es la Ley 9/1992, de 30 de abril (derogada) y la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.

En este sentido, indican que el contrato de seguros puede suscribirse directamente entre la entidad aseguradora y el tomador. Los mediadores de seguros (agentes, corredores,...) realizan una actividad mercantil que supone una labor de mediación entre los tomadores del seguro y asegurados, de una parte, y las entidades aseguradoras autorizadas para ejercer la actividad aseguradora privada, de otra. El ejercicio de la actividad de mediación conlleva una retribución pactada entre el mediador y la entidad aseguradora.

"MERCADO LIBRE"

Por lo tanto, llegan a una primera conclusión, el tomador, normalmente, es un tercero ajeno a estos acuerdos económicos. Señala además que el importe o porcentaje de comisiones "no está tasado por ley" y por tanto es "un mercado libre, pero, sin lugar a dudas, es el propio mercado el que fija los precios", cuestión que los peritos han subrayado este jueves, es decir, no existe "base jurídica" para decir que un porcentaje determinado de comisión incumple la ley porque "el mercado es libre", según han trasladado a Europa Press fuentes del caso.

Dado que el coste de la mediación (comisiones) se imputa al importe total del recibo de prima a pagar por los tomadores, éstos elegirán una entidad aseguradora u otra entre otras razones, por el importe total a pagar.

En este punto, recuerda que, con fecha 23 de abril de 2013, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones dirigió escrito a tres de las principales corredurías de seguros (Aon Gil y Carvajal, Mercer Consulting, S.L. y Willis Iberia)', con objeto de que informaran sobre la comisión media percibida por la mediación en pólizas de seguros de rentas de prejubilación vinculadas a expedientes de regulación de empleo, en las que hubieran intermediado en el periodo 2000-2011. Asimismo, se solicitaba el detalle respecto a pólizas financiados por organismos públicos o privados.

En conjunto, el porcentaje de comisiones más elevadas cobradas por los dos corredores que realizaron la intermediación de pólizas financiadas por las Administraciones Públicas, Mercer Consulting, S.L y Willis Iberia, fue del dos por ciento (Willis Iberia en 2002 y 2010) y el tres por ciento (Mercer consulting en 2009).

PÓLIZAS FINANCIADAS POR LA JUNTA

El porcentaje medio de comisiones totales pagadas por la entidad aseguradora BBVASeguros a los mediadores, en el caso de pólizas de seguros financiadas por la Junta de Andalucía, era del nueve por ciento, frente al cinco por ciento en el caso de pólizas no financiadas. Esto supone que el importe de las comisiones pagadas por la intermediación de pólizas financiadas por la Junta de Andalucía era "un 80 por ciento más elevado" que las comisiones por pólizas no financiadas por la administración pública, cuestión que han vuelto a reiterar los peritos este jueves ante la juez María Núñez.

En el caso de la entidad aseguradora BBVASeguros, los dos mediadores que intervinieron en pólizas financiadas por la Junta de Andalucía fueron Inversiones Fafner SL y Rokiblau. La media de las comisiones cobradas por Inversiones Fafner en el caso de pólizas financiadas fue del ocho por ciento, mientras que en pólizas no financiadas la comisión media era del cinco por ciento. Esto supone que cobraba comisiones por las pólizas financiadas un 60 por ciento más caras que las demás.

En el caso de Rokiblau la media de comisión cobrada por pólizas financiadas era del 13 por ciento, mientras que la comisión media de las pólizas no financiadas descendía al dos por ciento, lo que supone que cobraba comisiones por las pólizas financiadas un 550 por ciento más elevadas que las demás.

La nota técnica de la aseguradora Generali España fijaba un máximo del dos por ciento en el porcentaje de comisiones a pagar a los mediadores. Sin embargo, las comisiones pagadas a los mediadores Irson e Ingotor alcanzaban el once por ciento cuando se trataba de pólizas financiadas por la Junta de Andalucía, bajando el porcentaje de comisiones al 5,21 por ciento y 6,3 por ciento cuando las pólizas no estaban financiadas. Por tanto la intermediación en pólizas financiadas era un 90 por ciento más cara que las no financiadas.

De las 261 pólizas de seguros colectivos emitidas por Mapfre Vida de Seguros y Reaseguros, en el período 2000 a 2016, las comisiones medias totales pagadas a los mediadores han oscilado entre el cero y el cuatro por ciento, estableciéndose la media en un 0,76 por ciento.

En el caso de las doce pólizas emitidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la comisión media pagada por su intermediación ha oscilado entre el cero y el 2,72 pro ciento, siendo la media de un 0,84 por ciento.

LAS PARTES PEDIRÁN COMPLEMENTAR ESTE INFORME

La comisión media total pagada por Vida Caixa de Seguros y Reaseguros ha sido del 2,15 por ciento, siendo ligeramente superior el porcentaje de las comisiones en el caso de pólizas financiadas por Organismos Públicos (2,67%).

Fuentes del caso han indicado a Europa Press que las partes solicitarán que se complemente este informe para hallar la comisión media ajustándose a la casuística concreta que se analiza en esta pieza separada de los ERE que investiga las sobrecomisiones.