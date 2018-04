Nieto resalta la labor el 1-O de Pérez de los Cobos, que llega a jefe de la Comandancia de Madrid "para mandar y servir"

12/04/2018 - 15:19

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha resaltado la labor del nuevo jefe de la comandancia de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, como responsable del dispositivo policial durante el referéndum ilegal separatista del 1 de octubre en Cataluña.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Nieto ha destacado la "profesionalidad" del coronel Pérez de los Cobos, especialmente durante el trabajo que desempeñó en Cataluña, cuando la Fiscalía le designó para coordinar a los Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional en el dispositivo de seguridad durante el 1-0. "Ahí conocí realmente a Diego y fui consciente del hombre de Estado que trabajaba a mi lado en la Secretaría de Estado de Seguridad. Este país ese día contrajo una deuda contigo", ha subrayado.

Durante la toma de posesión, celebrado este mediodía en Tres Cantos, Nieto ha destacado la figura del coronel y "su labor en defensa del servicio público". "La especial significación de este acto radica en la reafirmación de la lealtad a la Constitución española y al Estado, y también en la renovación del compromiso de servicio a los ciudadanos por parte de este coronel de la Guardia Civil, que asume y acepta, de esta manera, el ejercicio de la responsabilidad del mando de esta Comandancia", ha señalado.

A la toma de posesión de Pérez de los Cobos, acudió, entre otras personalidades la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; el exministro Jorge Fernández Díaz; la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa; el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido; y el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, así como mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional

"Puedes estar orgulloso de tu trabajo profesional y prueba de ello es la calidad de las personas que han querido estar contigo hoy, como responsables políticos, así como colaboradores en toda la trayectoria. Has sido un profesional y persona cabal y exigente", ha concluido el secretario de Estado.

TRABAJAR DESDE "EL MÁS ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD"

Pérez de los Cobos asume desde hoy la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos, una de las más importantes de España, donde prestan servicio más de 4.600 hombres y mujeres de la Benemérita.

En su intervención, ha recordado que entró por primera vez en la Comandancia madrileña recién casado hace 25 años, un lugar donde le enseñaron "a mandar y servir". "Con mi destino se iniciaba mi vínculo con la ciudad de Tres Cantos. Un pabellón de la Comandancia nacieron mis tres hijos y dieron sus primeros pasos y aprendieron las primeras letras", ha señalado.

Luego, según ha repasado, realizó el curso del Estado Mayor y en el año 2000 se fue allí. Posteriormente estuvo siete años como director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y anteriormente otros cinco como asesor del ministro de Interior.

"Han sido años muy interesantes e intensos, y he conocido muy de cerca los órganos político-estratétigos de España y ha sido un privilegio, una experiencia profesional impagable. En proyectos de envergadura, como la mejora de seguridad y libertad, siempre se me ha permitido dar mi opinión y he tenido colaboradores extraordinarios", ha añadido.

Ahora, 25 años después, Pérez de los Cobos vuelve a la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid para de nuevo "mandar y servir" y "con menos ímpetu pero con el mismo espíritu e ilusión". "Vengo con la ilusión de tener una deuda contraída. Dispongo como principal activo los guardias civiles. Vengo a mandaros, que exige conoceros, aprender de vosotros, exigiros y respetaros siempre desde la entrega y cariño", ha añadido.

"No tengo más norte del servicio a España y los ciudadanos desde el más estricto cumplimiento de la legalidad, como siempre hace la Guardia Civil. Trabajaremos para mantener y mejorar altas cuotas de eficacia, de labor preventiva y lucha contra la delincuencia y la búsqueda del apoyo y afecto de los madrileños, conocedores de que la confianza de la sociedad es el mejor termómetro para medir eficiencia", ha proseguido.

El coronel también ha defendido mantener las "excelentes relaciones de la Comandancia" con la Policía Nacional, las Policías Locales, las Fuerzas Armadas y las instituciones. "Procuraré conocer y atender la inquietudes de los hombres y mujeres de esta Unidad, de una buena formación y medios para la necesaria adaptación de nuestros procedimientos a las demandas de la sociedad. También cultivar y exigir los valores, como seña de identidad, del honor, disciplina, sacrificio, honestidad y lealtad. En la adaptación a los tiempos y culto a las tradiciones descansa el éxito a la Guardia Civil", ha esgrimido.

Por último, Pérez de los Cobos ha afirmado que él no es más que el "depositario temporal del valioso legado que atesoraron el sus antecesores, contribuyendo a que la Guardia Civil sea la institución más valorada por la sociedad. Al final, ha agradecido a sus compañeros y a su familia por el apoyo que el han dado sobre todo en los momentos más duros.