Pacientes de los acusados de hacerse pasar por médicos en Vinaròs dicen que les diagnosticaban y les trataban

12/04/2018 - 15:28

Pacientes de los dos acusados de hacerse pasar por médicos en clínicas de Vinaròs (Castellón) han declarado este jueves en el juicio que los dos hombres les diagnosticaban y les practicaban tratamientos e, incluso, una mujer ha señalado que uno de los procesados le realizó una liposucción con anestesia local. Uno de ellos ha asegurado sentirse "estafado, engañado y perjudicado".

CASTELLÓN, 12 (EUROPA PRESS)

Varios pacientes han declarado como testigos en la tercera sesión del juicio que se sigue contra los acusados, para los que la Fiscalía solicita 22 años y medio y 19 años y medio de prisión por estafa, intrusismo, contra la salud pública y varios delitos de lesiones. Además, para uno de ellos solicita un multa por cinco faltas de lesiones.

El fiscal también acusa a la mujer de uno de los hombres, que trabajaba como recepcionista y confeccionaba los presupuestos de los pacientes, y a una médico que constaba como doctora responsable del centro, que no ha acudido al juicio.

Así, una de las testigos ha relatado que le atendieron en la clínica los dos acusados, uno de los cuales le realizó una operación con anestesia local, "como si fuese una liposucción", por la que pagó 3.000 euros, que le causó "mucho daño" e incluso mareos, y que no le habían avisado con antelación del tipo de operación que le iban a practicar, "porque si me lo hubieran dicho, no me la hubiera hecho". Ha destacado que le sacaron grasa que depositaron en unos tubos.

Otro paciente ha destacado que acudió a la clínica en 2009 para hacerse un retoque de nariz sin cirugía, donde uno de los acusados se presentó como doctor y director del centro y le dijo que tenía que realizarse un tratamiento de infliltraciones que presupuestó en 2.000 euros, que llevó a cabo él mismo y una doctora.

El hombre ha apuntado que estuvo unos diez días con la cara hinchada y con dolores "insoportables" y que durante el primer año sufrió "muchas molestias, picores y dolores de cabeza". "Me siento estafado, engañado y perjudicado", ha afirmado el testigo, quien ha añadido que fue un tratamiento que "no hizo ningún tipo de efecto, sólo me perjudicó".

Así mismo, otra paciente, que ha asegurado que uno de los acusados le recetaba productos homeopáticos, ha explicado que acudió a la clínica por el "problema del papiloma humano", para lo que le inyectaban cada semana. La mujer ha asegurado que uno de los acusados le dijo que si no seguía el tratamiento, podría llegar a desarrollar una leucemia.

"EMINENCIA"

Otra paciente, que ha narrado que fue a la clínica de Vinaròs para adelgazar, ha manifestado que uno de los acusados le presentó al otro como un neurocirujano que era una "eminencia". La mujer ha subrayado que le pusieron inyecciones para adelgazar y para otros problemas como dolores de espalda y ansiedad, mientras que también le sacaron sangre, la centrifugaron y se la volvieron a meter.

La testigo ha declarado también que uno de los acusados realizó a su hija de 11 años una biopsia debido a un nevus sebáceo que tenía en la cabeza y le indicó que, aunque no tenía ramificaciones, se tenía que operar porque se le podía hacer cancerígeno. Así mismo, ha explicado que este mismo acusado diagnosticó a su hijo de dos años una hepatomegalia -aumento del tamaño del hígado-.

Además, según algunos testigos, en la clínica les diagnosticaron enfermedades como depresión, fibromialgia o escoliosis, y les practicaron tratamientos con láser o mesoterapias. El juicio continuará el 17 de abril.