Catalá a PSPV y Bloc: "Cuando uno tiene la financiación correcta de su partido, al día siguiente lo puede demostrar"

12/04/2018 - 15:28

La portavoz adjunta del PPCV en Les Corts María José Catalá ha asegurado este jueves en referencia a la investigación judicial sobre la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc en la campaña electoral de 2007 que "una persona, cuando tiene la financiación correcta de su partido, al día siguiente lo puede demostrar y quien no lo demuestra al día siguiente no creo que lo pueda demostrar en 20 días".

VALÈNCIA, 12 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Catalá en declaraciones a los medios sobre el plazo de 20 días en el que ambas formaciones se han comprometido a aportar a Podemos la información recabada sobre la contabilidad de esos comicios y ha recalcado que "nadie está dando explicaciones" y no entiende "que lo que no se pueda demostrar en una semana se pueda demostrar ahora en 20 días".

"No acabo de entender que un partido lleve 15 días sin demostrar que las campañas de 2007 y 2011 fueron correctas y ahora resulta que a Podemos le dicen que en 20 días lo van a demostrar y van a sacar todos los papeles", ha dicho Catalá, que ha asegurado no saber "si están queriendo ganar tiempo, están jugando al despiste o están tomándoles el pelo a los señores de Podemos, que están entrando a todas y acabarán dejándose engañar", como hacen "dos de cada tres días en estas Cortes".

Ha remarcado también que "tienen que dar explicaciones, pero no solo de cara a Podemos intentando transmitir una imagen distinta al PP, no, tienen que dar explicaciones y punto, tienen que sacar la documentación y punto, y no solo a Podemos, a todos los valencianos".

Para la parlamentaria del PP resulta "una falta de respeto" que digan que aportarán la información en 20 días a Podemos: "Oiga, hace 15 días tenían que haberle dado los apeles a todos los valencianos y no lo han hecho. Dudo que sea correcta la estrategia, van a tener que dar explicaciones en sede parlamentaria quieran o no quieran y no solo a los señores de Podemos".

Asimismo, Catalá ha manifestado que ve "más preocupado al PSPV y a Bloc Compromís en escenificar que ellos afrontan esta crisis de forma distinta al PP que en dar explicaciones".