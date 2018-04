López critica que los dirigentes del PP sean "tan críticos" con el metro y "tan laxos" con el retraso del AVE

12/04/2018 - 15:26

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha afeado este jueves a los dirigentes del PP que sean "tan críticos" con el metro de Granada, infraestructura dependiente de la Junta, y "tan laxos" con los retrasos para la llegada de la Alta Velocidad a la provincia, competencia del Gobierno.

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

En respuesta a una pregunta en el Parlamento de Andalucía de Teresa Jiménez (PSOE-A) relativa a los "tres años de aislamiento ferroviario de la ciudad de Granada", el titular andaluz de Fomento ha subrayado que la desconexión por tren con los principales destinos tiene unas "consecuencias económicas muy negativas" para una capital en la que "turismo y cultura son una fuente" de generación de riqueza y puestos de trabajo.

López ha detallado que "el aislamiento ha dejado en la mitad a los usuarios del tren", algo que "deja de manifiesto" "la incompetencia respecto a lo que son la defensa de los legítimos intereses de una sociedad que quiere prosperidad, empleo, horizonte y un compromiso lamentablemente inexistente por parte del Gobierno de España".

Tras referirse a la pérdida estimada de uno 420 millones de euros que habría supuesto los tres años de "aislamiento ferroviario", Felipe López ha recordado que la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, dijo que el tráfico estaría "reanudado" en "el último trimestre de 2015", con lo que se preveía que estaría "cuatro meses cortado".

Ha sido "como mínimo" diez veces más, ha agregado López, que también ha recordado la visita del ministro Íñigo de la Serna a Antequera (Málaga), a finales del pasado año, para conocer el inicio de los trabajos de seguridad y del tren laboratorio, el cual "no ha vuelto a rodar".

Para el consejero de Fomento, la situación en este momento se caracteriza por el hecho de que la llegada del AVE y el fin del "aislamiento ferroviario" están "sin fecha", a la par que no hay "presupuesto que apoye el soterramiento", ni proyecto cerrado para la variante de Loja o "constancia" de que el Gobierno "vaya a resarcir a Granada".

Por su parte, en sus intervenciones, la parlamentaria andaluza Teresa Jiménez ha exigido "el fin del maltrato que Rajoy está infringiendo a Granada", al tiempo que ha pedido un "AVE de primera y sin recortes", que "acabe con el engaño y un castigo que dura tres años y va camino del cuarto".

"Si el 7 de abril de 2015 alguien nos hubiera dicho que más de tres años después íbamos a seguir aislados ferroviariamente, nunca jamás hubiéramos creído que Rajoy iba a hacer verdad aquella frase de que todo es posible en Granada", ha apuntado la parlamentaria socialista.

"Hoy no solo no han concluido las obras, no se ha reabierto la línea de Moreda ni se ha restablecido el tren de Barcelona, sino que el AVE no circula en pruebas y desde octubre esperamos la convocatoria de una comisión de seguimiento para tener información directa de cuándo llegará definitivamente el tren a nuestra provincia", ha subrayado Teresa Jiménez.

Además, ha remarcado que el pasado domingo Granada salió de nuevo a la calle, convocada por la Mesa del Ferrocarril, ciudadanía, colectivos, instituciones, sindicatos, empresarios y todos los partidos políticos, a excepción del PP, para protestar por esta situación.

"Comprobamos con sonrojo como mientras Granada salía a la calle, el PP de Andalucía prefería seguir el ritmo de Rajoy subido a una cinta de paseo, en lugar de reivindicar el fin del aislamiento", ha señalado.