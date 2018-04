Canal Sur pone en marcha la campaña de apoyo a 'Ten sonrisas a mano' del Banco de Alimentos

12/04/2018 - 15:33

Canal Sur Radio y Televisión pone en marcha desde este viernes 13 de abril una programación especial dedicada a la nueva campaña del Banco de Alimentos, 'Ten sonrisas a mano', cuyo objetivo principal es la recaudación de fondos para ayudar a más de 400.000 personas que se benefician de su labor en Andalucía, Ceuta y Melilla.

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

El Banco de Alimentos realizará numerosas acciones para concienciar sobre las necesidades que sufren estas personas e incentivar a la sociedad a realizar una donación, a través del envío de un SMS por el coste de 1,20 euros o una llamada telefónica, cuyo importe será destinado íntegramente a la organización. Cada año los españoles tiran a la basura 8.000 kilos de alimentos en buen estado para su consumo, según datos de esta organización

Según un comunicado, esta campaña, que se desarrollará hasta el 6 de mayo, cuenta con la colaboración de rostros conocidos de la cadena pública que se sumarán a un reto lanzado en las redes sociales, y participarán en cuñas de radio y televisión de apoyo a 'Ten sonrisas a mano'.

Durante tres semanas, parte de la programación diaria de la cadena pública estará destinada a informar y dar a conocer todas las líneas de actuación que desempeñan los bancos de alimentos en sus respectivas provincias y ciudades. También participarán personalidades del mundo de la cultura, los toros, deportistas o futbolistas del Sevilla FC, Cádiz, Recre o Granada.

La colaboración de Canal Sur se plasmará además en acciones especiales en 'Andalucía Directo', donde se darán a conocer distintas iniciativas solidarias que apoyan la labor social del Banco de Alimentos. 'Cómetelo' dedicará un espacio a la cocina de aprovechamiento, mostrando una de las líneas de trabajo de la organización, al tiempo que se incentiva a la audiencia a su participación en la campaña.

Además, 'La Tarde, aquí y ahora' también aprovechará el recuento de la aportación de alimentos que hace el público cada tarde para explicar las necesidades económicas del Banco de Alimentos para su manutención. El 28 de abril, 'Yo soy del Sur' promocionará los objetivos de la campaña 'Ten sonrisas a mano', con llamadas a la participación de su presentadora, María del Monte, y reportajes especiales sobre la realidad que preocupa a Banco de Alimentos.

Por su parte, Canal Sur Radio prestará una atención informativa preferente a la campaña de Banco de Alimentos, que además contará con protagonismo en programas de referencia de la cadena pública como 'Aquí estamos', 'El público' o 'La calle de enmedio', y los presentadores de Canal Fiesta Radio lanzarán mensajes de participación a los oyentes, animando a la contribución a la campaña 'Ten sonrisas a mano'.

Así lo han anunciado este jueves el director de Programas de Cana Sur Televisión, Fidel Cardete, y la jefa de Contenidos Temáticos de Canal Sur Radio, Araceli Limón, que han presentado la campaña en la sede de Canal Sur en Sevilla junto al presidente de la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla, Pedro Mariscal, el vicepresidente, Agustín Alcaraz, y el delegado del Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores.

Los beneficios obtenidos tras el desarrollo de esta campaña se destinarán a seguir con la misión originaria de los Bancos de Alimentos de recoger, almacenar y distribuir alimentos a las organizaciones asociadas de reparto o consumo, para que estas a su vez lo hagan llegar a los beneficiarios, a diseñar líneas de actuación directa con las familias con programas de inserción sociolaboral en áreas tan diversas como puede ser mozo de almacén o trabajo en hostelería, y a realizar actividades de concienciación infantil y a la sociedad general.

La Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla es una organización no gubernamental que se compone de once bancos, uno en cada provincia, salvo en Cádiz que hay dos (se añade Algeciras) más Ceuta y Melilla, que trabajando conjuntamente consiguen proporcionar asistencia, no solo alimentaria, a más de 400.000 personas en toda la Andalucía, Ceuta y Melilla. Bajo los valores de concienciación, solidaridad, transparencia, eficacia y gratuidad, los bancos operan en una sociedad desarrollada con el objetivo de despertar el espíritu solidario y difundir los valores humanos y culturales necesarios.

Durante los meses de marzo, abril y mayo, dentro de la campaña 'Ten sonrisas a mano' los Banco de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla van a realizar numerosas acciones para concienciar sobre las necesidades que sufren los de aquí, informar y dar a conocer las diferentes líneas de actuación que los Bancos de Alimentos llevan a cabo con sus beneficiarios como son sus programas de inserción sociolaboral y concienciación infantil o mostrar la constante lucha contra el despilfarro que estas organizaciones realizan desde sus orígenes.

Todo ello con el fin de incentivar a la sociedad a realizar una donación, a través del envío de un SMS por el coste de 1,20 euros o una llamada telefónica, cuyo importe serán destinado íntegramente a la organización.