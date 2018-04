El PP critica la negativa del presidente de la Diputación a comparecer en Junta de Portavoces sobre bomberos

12/04/2018 - 15:37

El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha criticado este jueves la "falta de transparencia y el oscurantismo" del presidente de la institución provincial y del Consorcio de Bomberos, Antonio Ruiz (PSOE), sobre el presunto amaño de las oposiciones a bomberos, tras negarse, a solicitud del PP, a "informar sobre este asunto" en la Junta de Portavoces de este viernes.

CÓRDOBA, 12 (EUROPA PRESS)

En este sentido y en rueda de prensa, Lorite ha dicho lamentar "la falta de información" sobre un asunto que, "de ser cierto, es de extrema gravedad y mancha la imagen de la Diputación", de ahí que, "por responsabilidad política", Ruiz debe "dar explicaciones", dado su "cargo de presidente del Consorcio".

El portavoz popular, quien ha estado acompañado por la portavoz adjunta del PP en la Diputación, María Jesús Botella, ha afirmado que, desde que se enteró de este asunto "el pasado 4 de abril por un medio de comunicación, no ha habido ni una mínima explicación al respecto por parte del presidente de la Diputación".

Ello ha llevado a Lorite a criticar la "falta de honestidad, decencia política, respeto, claridad e información de Antonio Ruiz en este tema, ya que es inadmisible que después de que haya transcurrido más de una semana todavía no haya convocado una Junta General del Consorcio de Bomberos para informar sobre este asunto tan grave".

Del mismo modo, Lorite ha explicado que "hace dos días" mantuvo "un encuentro con el presidente de la Diputación, el primero en lo que va de mandato, en el que, aparte de mostrar su confianza en la imputada Dolores Amo (vicepresidenta del Consorcio de Bomberos), nos rogó que retirásemos la petición de su comparecencia al no haberlo hecho aún" ante el juzgado cordobés que investiga el presunto amaño de las oposiciones. Para Lorite, la postura de Ruiz "no tiene fundamento alguno, cuando está levantado el secreto de sumario".

Junto a ello, el portavoz popular ha desvelado que "en este encuentro con Antonio Ruiz", éste le aseguró que, "si no se retiraba" la petición de comparecencia ante el Pleno de la Diputación de la vicepresidenta del Consorcio, "la imputada Dolores Amo no iba a responder a las preguntas del PP en esa comparecencia y que se iba a excusar justificando en que tenía que hacerlo primero ante el órgano judicial pertinente".

Lorite ha criticado también la justificación de Ruiz a la hora de "denegar la petición del PP de incluir su explicación de los hechos en la Junta de Portavoces", y es que, "según el decreto del presidente" con el que ha respondido a la petición de los populares, para Ruiz "carece de sentido duplicar" las comparecencias para dar explicaciones, ya que sí se ha incluido la solicitud de comparecencia para Amo por parte del Grupo Popular.

Ante ello, Lorite ha señalado que "una cosa es que el presidente de la Diputación informe" de este asunto "a todos los grupos políticos que conforman la Corporación provincial y otra cosa es que la vicepresidenta del Consorcio y número dos del PSOE cordobés, la imputada Dolores Amo, responda a las preguntas del PP en torno a este caso".

Lorite ha apuntado que "estamos ante un asunto muy grave, ya que el presidente de la institución no informa, ni a la Junta General del Consorcio de Bomberos, ni a la Junta de Portavoces, y además nos pide que retiremos la solicitud de comparecencia de la imputada Dolores Amo, anunciándonos que, de no hacerlo, no va a responder a nuestras preguntas".

Por último, Lorite ha anunciado que "el Grupo Popular no va a cesar de exigir transparencia, claridad e información sobre este caso, que ha vuelto a poner presuntamente al Consorcio de Bomberos en el mapa de la corrupción nacional".