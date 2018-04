El Ayuntamiento iniciará las consultas ciudadanas con una app a final de mes y una encuesta sobre la biblioteca

El Ayuntamiento de Almería tiene previsto iniciar antes de que finalice este mes las primeras consultas ciudadanas a través de la aplicación móvil para las plataformas Android e iOS 'Almería Participa', que permitirán también a los usuarios efectuar propuestas y responder a encuestas, entre ellas, una primera que versará sobre el nombre de la nueva biblioteca que abrirá sus puertas a principios del próximo año en la calle Santos Zárate.

ALMERÍA, 12 (EUROPA PRESS)

Así lo han indicado a Europa Press fuentes municipales después de que trascendieran los primeros ensayos que la empresa encargada de la confección de la aplicación ha realizado, para lo que se ha valido de tres modelos de encuesta sobre el propio nombre de la biblioteca, los hábitos deportivos de los ciudadanos y su opinión sobre la gestión de basuras.

En este sentido, las mismas fuentes han señalado que el cuestionario ofrecido a través de la app y en el que varios ciudadanos ya habían participado "no es válido" y, por tanto, los votos no computarán, ya que la aplicación aún no se ha lanzado oficialmente. En este sentido, la empresa ha retirado a media mañana las encuestas.

Del mismo modo, el Ayuntamiento se ha referido específicamente a la encuesta destinada a elegir el nombre de la biblioteca y ha precisado que los seis nombres propuestos en el ensayo "no conforman la propuesta definitiva". En concreto, dichas pruebas recogían los nombres Biblioteca Central Ciudad de Almería, Carmen de Burgos 'La Colombine', Celia Viñas, Guillermo Langle, José Ángel Tapia y Juan Goytisolo.

La participación en dicha encuesta, que aparecía abierta hasta el 8 de abril del próximo año, contemplaban preguntas a los usuarios sobre su franja de edad y su sexo de cara a posteriores estadísticas, y contenía un apartado para las observaciones. En ella han participado hasta su retirada cerca de medio centenar de usuarios.

La app, que será presentada en las próximas semanas de manera oficial una vez se obtengan los permisos para que pueda operar correctamente en iOS, también cuenta con un apartado en el que los ciudadanos pueden impulsar sus propias propuestas y catalogarlas según el área municipal a las que correspondan. Asimismo, estará dotada de un buscador y un apartado multimedia.