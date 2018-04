PP, PSOE y Cáceres Tú votan en contra de la modificación urbanística para la mina de litio y Ciudadanos se abstiene

12/04/2018 - 15:51

La protección ambiental del entorno o las distancias son algunos de los argumentos esgrimidos en los informes

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres ha dictaminado en contra de la admisión a trámite de la propuesta de modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) realizada por la empresa Tecnología Extremeña de Litio (TEL), relacionada con los terrenos ubicados en el paraje de Valdeflores, con objeto de construir una mina de litio a cielo abierto.

La decisión se ha tomado en base a los informes técnicos y jurídicos emitidos por los cuales se considera que no se puede realizar dicha modificación. PP, PSOE y Cáceres Tú han votado en contra de la modificación urbanística, mientras que Ciudadanos (Cs) se ha abstenido. Ahora el dictamen llegará al Pleno municipal de la próxima semana donde se ratificará este asunto.

La empresa solicitaba, entre otras cosas, adaptar la normativa urbanística a la realidad existente en previa a la revisión del Plan General Municipal de 1998. El objetivo de TEL era modificar la regulación del suelo no urbanizable con el objeto de recoger la actividad minera que en su día se desarrolló en el paraje de Valdeflores.

Para ello, proponía una serie de cambios tanto en la localización de las distintas categorías de suelo urbanizable ya existentes, como la creación de una nueva y que afectaría a una superficie de 392 hectáreas.

Sobre este aspecto, señalan los informes de los técnicos de Medio Ambiente y Urbanismo, el municipio cuenta con un PGM en la que los suelos en cuestión tiene la clasificación de suelo no urbanizable, incluidos en la categoría de protección natural (masa foresta y dehesa) y de protección cultural y paisajística (Montaña, Cerros y Sierra).

El plan vigente aprobado en 2010 establece, además, un entorno de protección o área de afección arqueológica, recogida en la Ley por ser yacimientos identificados puntualmente.

Así, sobre la petición de la empresa, los informes señalan que la propuesta de modificación del PGM realizado por la empresa "incumple" lo establecido para el régimen de las innovaciones de la Ley del Suelo de Extremadura (Lesotex), ya que "no solo no justifica las mejoras del bienestar de la población, sino que su objetivo no se fundamenta en el mejor cumplimiento de los fines de la actividad pública urbanística", a lo que se añade que obvia "la protección y conservación del paisaje natural que el Plan General establece para el ámbito de la modificación".

Además, añaden que dicha petición provoca la desprotección de los valores ambientales de las actuales categorías de suelo establecidas por el PGM, "alejándolo del Planteamiento Conceptual que motiva su existencia", informa el Consistorio cacereño en nota de prensa.

"EMPEORA LA CALIDAD AMBIENTAL"

Otro aspecto que recogen los informes técnicos municipales sobre la modificación propuesta es que "la actividad pretendida, en ningún caso, optimiza sino que, en cualquier caso, empeora la calidad ambiental del término municipal y su entorno".

También indican que "lo pretendido entra en contradicción con los principios con los que se desarrolló y aprobó el PGM". Se añade que el vigente plan de urbanismo trata de manera particularizada los usos extractores dentro de las instalaciones de carácter productivo "incompatibles con el medio urbano" con un significado amplio.

En cuanto a las distancias, se señala que la desprotección del suelo que solicita la empresa "colocaría una posible actividad extractora a una distancia aproximada de un kilómetro del suelo urbano del municipio y aproximaría este uso a infraestructuras básicas de la ciudad, como el nuevo hospital, que se distanciaría aproximadamente a 1,5 kilometros de la actividad, o la potabilizadora de aguas que se situaría a 300 metros.

Además, el PGM prevé un crecimiento de la ciudad hacia el suroeste, en las inmediaciones de la modificación propuesta por la empresa, con suelo de uso residencial a menos de 600 metros de la actividad minera propuesta.

Se indica que la no aparición de uso compatible en la zona el extractivo no es por un error, sino por una "decisión consciente y plenamente motivada del planeamiento por el valor medioambiental y paisajístico concurrente en la zona". De hecho, se destaca que "a la Montaña se otorga un protagonismo en el actual PGM como "atalaya natural", lo que constituye un elemento fundamental del modelo físico propuesto.

En base a estos informes, la comisión ha dictaminado en contra de la admisión a trámite de la propuesta de modificación puntual del PGM realizada por la empresa TEL SL con el voto del PP, PSOE y Cáceres Tú, mientras que Cs se ha abstenido, por lo que el proyecto, a falta de ratificarse en el Pleno, entra en vía muerta con esta decisión del ayuntamiento que era indispensable para su tramitación.