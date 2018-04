Descartados la mayoría de los intentos de secuestro de niños denunciados en marzo

12/04/2018 - 15:59

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha dado por descartados prácticamente todos los intentos de secuestros de niños denunciados el mes pasado en la región porque "no había pruebas ni había testimonios consistentes".

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Tras acudir a la toma de posesión del nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, Dancausa, preguntada por los periodistas, ha dicho que alguno de esos cinco casos de supuestos raptos se está aún investigando, aunque el resto no fueron ciertos.

"Ya lo dije en su momento, que creía que había una cierta alarma, tanto por parte de los niños como de los padres por el caso Gabriel. Esta bien que la gente se alerte y tome todas las medidas. Pero al final todos los intentos quedaron en nada", ha añadido.

No obstante, la delegada ha señalado que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han investigado todos los casos como si fueran reales. "Prefiero esperar a que todas las investigaciones estén acabadas pero lo que me transmite la Guardia Civil es que la mayoría de ellos no son suficientemente consistentes los testimonios de las denuncias que se han hecho", ha añadido.

La representante del Gobierno central en Madrid ha apuntado que la semana pasada se registró una nueva denuncia, tampoco muy sólida, en Madrid capital. Se trata de un adolescente que iba solo y un hombre intentó cogerle de la mano y huyó.

Entre los casos ya descartados están el de una chica que esperaba a una amiga en el colegio de la Sagrada Familia y los dos registrados en una calle de Las Rozas y cerca del colegio Logos de la localidad. En otro asunto investigan si un menor pudo alertar de un secuestro falso a sus familiares para librarse de un examen.