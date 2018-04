CTA participa en un proyecto europeo para la digitalización de sectores agroalimentario, forestal y medioambiente

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) participa en el proyecto europeo DIVA, con diez sociosy un presupuesto total de más de cuatro millones de euros para tres años, que ha sido aprobado pararecibir financiación del programa europeo Horizonte 2020 (H2020), el gran marco de la ComisiónEuropea para apoyar la innovación e investigación.

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

La reunión de lanzamiento del proyecto (kick- off meeting) se ha celebrado este jueves en Bruselas, con la asistencia de los socios y, entre ellos, por parte de CTA, la responsable del sector agroalimentario, Nathalie Chavrier, y la consultora de Desarrollo de Negocio, Macarena Ureña.

El proyecto DIVA, que cuenta con diez socios de seis países europeos (Francia, España, Italia, Portugal, Grecia e Irlanda), tiene el objetivo de impulsar la digitalización de los sectores agroalimentario, medioambiental y forestal. En concreto, pretende fomentar la generación de nuevas cadenas de valor para la digitalización del tejido empresarial de estos sectores, para lo que prestará soporte apymes innovadoras agrícolas, alimentarias, forestales, medioambientales y TIC a través de la prestación de servicios de apoyo a la innovación y programas de incentivos para proyectos de desarrollo tecnológico, demostrativos y de internacionalización. El principal reto del proyecto es reducir la brecha entre los proveedores de TIC y la industria agroalimentaria europea.

CTA gestionará un presupuesto de más de 1 millón de euros para liderar la actividad de aceleraciónde las pymes, que consistirá en el diseño y gestión de un programa de ayudas a través de dosconvocatorias de incentivos para proyectos de desarrollo tecnológico de pymes de los sectores objetivo del proyecto (agroalimentario, medioambiental y forestal).

Además, CTA también colaborará en otras actividades del proyecto DIVA como la creación de una red de expertos para dar soporte a las pymes, el mapeo de ayudas regionales para el desarrollo tecnológico en Europa y la promoción de otras convocatorias incluidas en el proyecto.

CTA se ha posicionado en los últimos años como socio de referencia en proyectos europeos y yaparticipa en otros 5 proyectos europeos de diferentes programas como H2020, Interreg (Sudoe y Poctep) y 7PM. Relacionado con la digitalización del sector agroalimentario, CTA es uno de los 20 socios de 16 países europeos de la ERA-NET ICT-AGRI, destinada a impulsar la aplicación de TIC a la agricultura y ganadería.

RED EUROPEA

El proyecto DIVA está liderado por el clúster francés Agri-Sud Ouest Innovation, cuenta con otro socio español además de CTA, Ametic, y con otros socios de Francia, Italia, Portugal, Grecia e Irlanda: Digital Place, CRPV, H-farm, Inovisa, InescTEc, GRNET y Teagasc. Todos los socios tienen una fuerte implicación en iniciativas de digitalización de los sectores agroalimentario, de silvicultura y medio ambiente.

La digitalización de la industria es uno de los grandes retos planteados por la Comisión Europea como prioritarios para su política de apoyo a la innovación por considerarlo un paso clave para garantizar la competitividad futura. El proyecto DIVA pretende acelerar ideas relacionadas con la digitalización de los sectores indicados, desde la generación de la idea hasta su demostración e internacionalización.

DIVA es un proyecto de financiación en cascada, una fórmula que está potenciando la Comisión Europea y que consiste en que confía fondos a terceros para que estos, a su vez, los gestionen, de forma que lleguen al usuario final con mayor eficacia e impacto.

Dentro del marco de H2020, el proyecto DIVA en concreto ha sido aprobado en una convocatoria del subprograma Innosup, destinado a mejorar la capacidad de innovación de las pymes mediante la prestación de servicios de apoyo a la I+D+i. Las siglas del proyecto proceden del título 'Boosting innovative DIgitech Value chains for Agrifood, forestry and environment' (Impulso de cadenas de valor innovadoras para la digitalización de los sectores agroalimentario, forestal y medioambiental).