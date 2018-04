Presidente del Open de Tenis: "Somos felices en Madrid pero si no hay futuro debemos preparar el camino en otra ciudad"

12/04/2018 - 18:06

El Mutua Madrid Open tiene un acuerdo con el Ayuntamiento hasta 2021 y su CEO asegura que necesitan saber "dónde" van a estar en el futuro

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente y CEO del Mutua Madrid Open, el torneo de tenis que acogerá a los mejores tenistas masculinos y femeninos del 4 al 13 de mayo, recalcó que son "felices" en la capital española, pero que deben hablar con el Ayuntamiento para su continuidad porque si no "hay futuro" deben ir preparando "el camino en otra ciudad", mientras que aseveró que "por qué" no pueden llegar a ser "mejor" que un 'Grand Slam'.

"Un torneo de este tamaño no se mueve fácilmente de una ciudad a otra. Tenemos un acuerdo con el Ayuntamiento hasta 2021, pero el futuro nos pide saber dónde estaremos después", expresó Tsobanian en los 'Desayunos Deportivos de Europa Press' patrocinados por Repsol, Loterías y Apuestas del Estado y Liberbank.

El francés dejó claro que, "sinceramente", son "felices en Madrid". "Será una discusión importante porque necesitamos preparar el terreno porque si no hay futuro en Madrid, que depende de varios factores, debemos preparar nuestro camino en otra ciudad de Europa", apuntó.

"Este torneo pertenece a Madrid", añadió Tsobanian, que indicó que están "hablando" con el Ayuntamiento a través de un "diálogo muy profesional y cordial", aunque tiene claro no permitirá que el evento "se politice". "Hemos tenido cuatro alcaldes y nos hemos adaptado a ellos y la peculiaridad de cada uno. Todos han reconocido que era bueno para Madrid", subrayó.

En este sentido, el directivo dio las gracias a Ignacio del Río porque "tuvo coraje y creyó en el futuro que podía tener este evento" cuando lo pusieron en marcha en el año 2002. "No es tan fácil poner un tren en marcha y que siga marchando", advirtió, recalcando que Manuel Cobo, vicealcalde con Alberto Ruiz-Gallardón también "ayudó mucho y tuvo visión a largo plazo".

Luego, tuvieron que trasladarse desde el Madrid Arena a "una construcción gigantesca y peculiar, pero que se diferencia de otros estadios de tenis" como la Caja Mágica para transformarse "en un gran torneo mixto".

"Es difícil ser un quinto 'Grand Slam', ¿pero por qué no ser mejor? Nuestra filosofía es nunca ponernos límites. Ha crecido mucho en 17 años y se puede decir que hemos conseguido llegar a este nivel de torneo muy desarrollado y aceptado, pero un torneo así tiene las semillas mucho más lejos porque hay larga tradición de tenis en España, de hace más de 50 años con Manolo Santana gracias a su primera victoria en un 'grande' y que tras él han llegado multitud de campeones", remarcó el CEO del torneo.

Este recalcó que "la ventaja de tener un gran evento deportivo se ve a través de las retransmisiones e imagen que se transmite", poniendo como ejemplo que "todo el mundo sabe donde está Augusta" gracias al Masters. "Esto se logra con tiempo. Todo el mundo sabe que Madrid tiene un gran torneo y le da ventaja sobre otras ciudades que le gustaría tener un evento así", advirtió.

"CUANDO INNOVAS HAY QUE ATREVERSE Y APRENDER"

Por ello, ve al torneo como una promoción casi mayor para la ciudad que un equipo de fútbol, que "gana o pierde". "Un evento así siempre gana y siempre sale ganando Madrid", reflexionó, aludiendo a los "números importantes" que deja y que significan "una publicidad enorme para cualquier ciudad".

Pero Tsobanian apuntó que "siempre" tienen retos. "El del futuro es querer mejorar siempre y desmarcarnos de los otros. No quiero ser prepotente, pero la idea es desmarcarnos de Wimbledon o Roland Garros, que tienen mucho calibre", detalló sobre un torneo "joven, tecnológico, moderno e innovador".

Así, se refirió a la polémica pista azul que dispusieron en 2012 y que levantó las críticas de los jugadores. "Fue un fracaso, pero cuando innovas hay que atreverse y aprender", admitió. "La estamos mejorando. Se veía muy bien en la tele, era fantástica estéticamente y visualmente la bola amarilla se podía ver mejor", opinó, dejando una puerta abierta a su vuelta en el futuro.

Tsobanian indicó también que en esta edición serán "el primer torneo que retransmite en 360 grados" gracias a un espacio que habrá en la Caja Mágica donde la gente, con unas gafas de realidad virtual, "podrá seguir un partido en directo de la Central 'sentado' a 50 metros de la pista".

Del mismo modo, el francés se desmarcó del concepto de elitista que se dice en ocasiones del Mutua Madrid Open. "¿Lo han visitado el año pasado 270.000 elitistas? Me gustaría conocerles porque podrían ser patrocinadores mañana", ironizó. "Eso es una falsa imagen. Hay palcos VIPS, pero la mayoría de la gente que viene es gente normal, no elitista, por estar en un palco no lo eres", aclaró.

"Ponerse un techo es un límite y yo no me los he puesto en la vida en general. Cuando hablo con patrocinadores me interesa más saber los defectos que lo que ha funcionado bien y lo que necesitamos mejorar", prosiguió, recordando que los premios han subido a 12 millones de euros, "que es mucho dinero", y que desde que se hizo mixto tuvieron "un compromiso total" con la igualdad. "Creo que fuimos pioneros en respetarla", avisó.

El directivo resaltó que el deseo es que vengan "los mejores del mundo", lo que no sucederá este año con la baja por segundo año consecutivo del suizo Roger Federer. "Está en una fase de su vida que con 37 años quiere cuidar su cuerpo y seguir jugando lo máximo posible. Él considera que en tierra no tiene posibilidad de lograr los éxitos que consigue sobre otra superficie", puntualizó.

"¿Un jugador que no compite en todas las superficies es alguien que se puede decir que está al más alto nivel?", se preguntó. "Nunca hemos visto uno que juega tan pocos torneos y logra estos éxitos, pero creo que un competidor hoy debe respetar el deporte y competir todo el año", sentenció.

Finalmente, se refirió a la dirección que asumirá a partir del año que viene Feliciano López en sustitución de Manolo Santana. "Es un nuevo reto en su carrera, se dará cuenta de lo que trabajan los organizadores", declaró con una sonrisa.