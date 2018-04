El PP se pregunta "¿a quién defiende San Martín?" ya que contratos zonas verdes "no son de pymes locales"

12/04/2018 - 18:07

El Partido Popular a través de un comunicado se ha preguntado "¿A quién defiende Julián San Martín si los recursos al contrato de zonas verdes no son de pymes locales sino de empresas de fuera?".

LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Ciudadanos ha dado una rueda de prensa para "insistir en un asunto que llevaron al pleno y que no fue aprobado, intentando combatir su frustración y tapar sus carencias elevando el tono y haciendo graves acusaciones".

Un recurso es el instrumento de que dispone un licitador para defender lo que considera que son sus derechos y por supuesto no tiene nada que ver con irregularidad alguna como ha hecho ver San Martín. El concurso "se ha convocado siguiendo las indicaciones técnicas y con las condiciones que rigen la contratación municipal y el recurso se ha tramitado también conforme a la Ley, con la suspensión provisional pero sin parar el plazo de ofertas. Por tanto debería ser más cauteloso a la hora de verter acusaciones y trabajar más y mejor".

Ahora bien, "lo que resulta sospechoso es el interés de San Martín por defender a los recurrentes, considerando que son pymes de fuera, que ninguna empresa local lo ha recurrido. No podemos por menos que preguntarnos ¿a quién está defendiendo?"

Y es que "a empresas de fuera beneficiaría asimismo la suspensión del plazo de presentación como parece querer el portavoz de Ciudadanos, que al alinearse con los recurrentes también debe poner en entredicho el sistema de contratación del Ayuntamiento con cláusulas estrictas sí, como las sociales y ambientales, pero que vienen a dar más garantías a los trabajadores y a los ciudadanos en general".

Respecto al sistema por lotes en el que sigue insistiendo, y como ya se le dijo en el pleno -y no fue el PP sino otro grupo el que le contestó-, "no garantiza que beneficie a las pymes locales ya que cualquier empresa de cualquier sitio puede concurrir y ganar el concurso". "Alguien le ha hablado del loteo y el señor San Martín lo repite como un mantra sin reflexionar ni un solo momento sobre lo que realmente significa y a qué es bueno aplicarlo y a qué no", ha añadido el PP.

Desde el Partido Popular consideran que "es un sistema muy válido en determinados contratos y menos para otros, pero hay que analizar caso a caso, no aprenderse un nombre y ya que todo sea por loteo". En este contrato, "no nos parece adecuado porque la infraestructura que requiere el cuidado de los espacios verdes obligaría a un importante coste para duplicar maquinaria, centros logísticos, suministros... con lo que el gasto se dispararía. En una ciudad con las características de la nuestra es más operativo, más eficaz y eficiente, un contrato conjunto que por lotes para este servicio en concreto".

Por último, han indicado que el Partido Popular "ha actuado con total transparencia, hablando con normalidad en el pleno del recurso y de la suspensión temporal de la licitación hasta que se resuelva". En este sentido debemos indicar que ya ha sido contestado por los técnicos y remitido al Tribunal Administrativo del Centro de Recursos Contractuales del Estado como es preceptivo,

Si San Martín presenta mociones y las lleva al pleno "sin preparar no debe acusar a los demás de falta de claridad y mucho menos de mentir. Lo que tiene que hacer es trabajar más". San Martín "debe empezar a asumir que sus mociones no sean aprobadas, así es la política y para conseguir apoyos hay que trabajar, proponer cosas sensatas y convencer".

Finalmente, el PP ha indicado que su rueda de prensa "es una huida hacia adelante, por no dar su brazo a torcer, por empeñarse en levantar sospechas sobre un contrato sin fundamento alguno, por intentar tapar su falta de esfuerzo y su frustración porque ésta se haya puesto de manifiesto".