El XVI Festival de Cine y DDHH de San Sebastián ofrecerá 30 largos, 23 cortos, cuatro exposiciones, debates y coloquios

12/04/2018 - 18:44

El XVI Festival de Cine y Derechos Humanos (DDHH) de San Sebastián ofrecerá del 20 al 27 de abril un total de 30 películas, 23 cortometrajes, cuatro exposiciones, debates y coloquios. La película suiza 'El orden divino' (Die göttliche Ordnung, 2017), dirigida por Petra Volpe, será la encargada de inaugurar el certamen, organizado por el Área de Derechos Humanos del Ayuntamiento de la ciudad y Donostia Kultura.

SAN SEBASTIÁN, 12 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en la capital guipuzcoana, la directora foral de Convivencia y DDHH de Gipuzkoa, Maribel Vaquero, el responsable de programación cinematográfica de este festival, Josemi Beltrán, e Izaskun Fernández de Amnistía Internacional Euskadi han presentado la programación.

El filme 'El taller de escritura' (L'Atelier, 2017), de Laurent Cantet, clausurará el festival 27 de abril, en una gala en la que el cineasta francés recibirá el premio especial del certamen por su trayectoria. En esta edición se proyectarán 30 largometrajes y 23 cortos de 31 nacionalidades y se han programado 4 exposiciones.

También se realizarán una muestra de piezas audiovisuales que combinan la realidad virtual con los derechos humanos, una conferencia sobre trata de mujeres de la directora de documentales Mabel Lozano y diversas actividades relacionadas con la exposición de SOS Racismo 'PasajerAs: El arte como diálogo y refugio'.

Como siempre, esta programación se completará con coloquios a cargo de protagonistas, cineastas y personalidades expertas en las temáticas de calado social tratadas, y matinales de cine para los centros educativos.

El festival continúa también su presencia en los barrios de la ciudad, con proyecciones gratuitas en los centros culturales. Este año la oferta de Tabakalera se amplía también con un taller de cine y fotografía en UBIK y dos sesiones de cine. El campus universitario de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) se suma también con una exposición.

Existe un abono (22 euros) que da derecho a asistir a todas las sesiones del teatro Victoria Eugenia a las 19.30 horas. Podrá adquirirse únicamente en la taquilla del teatro Victoria Eugenia a partir del viernes 13 de abril. Las entradas saldrán a la venta, ese mismo día, a un precio de 4,50 euros. Podrán adquirirse en la taquilla del teatro Victoria Eugenia y a través de Internet.

LARGOMETRAJES

Se proyectará el largometraje sobre la inclusión social y reconocimiento del pueblo gitano 'A ciambra' de Jonas Carpignano; 'Alicia' de Maasja Ooms sobre la acogida de menores, 'Alma Mater' de Philippe Van Leeuw sobre el institnto de supervivencia en tiempos de guerra, 'Alma mater' de Philippe Van Leeuw, 'Beauty and the dogs' de Kaouther Ben Hania sobre violencia sexual y 'A better man' de Attiya Khan y Lawrence Jackman sobre violencia machista.

También 'La cifra negra de la violencia institucional' de Ales Payá sobre tortura y malos, 'City of ghost' de Matthew Heineman sobre bloqueo informativo; 'Dead donkeys fear no hyenas' de Joakim Demmer sobre usurpación de tierras en África; 'Desde el otro lado del charco' de Carlos Suárez, Isabel Suárez y Pablo Giménez sobre las víctimas del franquismo, 'Djam' de Tony Gatlif sobre las fronteras en Europa; 'Food coop' de Tom Boothe sobre supermercados autogestionados y colaborativos; 'Freedom for the wolf' de Rupert Russell sobre la libertad y la democracia; 'Marea humana' de Ai Weiwei sobre migración y asilo; y 'Muhi-Generally Temporary' de Rina Castelnuovo-Hollander sobre el bloqueo de Gaza.

Asimismo, se podrán ver 'Los niños' de Maite Alberdi sobre los derechos de las personas con síndrome de Down; el filme sobre feminismo 'El orden divino' de Petra Volpe; 'Shootball' de Félix Colomer sobre pederastia en la Iglesia; 'El silencio roto' de Piluca Baquero sobre acoso escolar; 'El taller de escritura' de Laurent Cantet sobre la juventud y 'Une vie violente de Thierry de Peretti sobre violencia terrorista por la independencia de Córcega. Todas las proyecciones estarán acompañadas de coloquios sobre los temas tratados en las películas.

Además, se proyectará la película 'Richard Oribe, al otro lado de las medallas' (2016) con debate posterior en el Centro Penitenciario San Sebastián. En el coloquio participará el propio Richard Oribe, así como el director del film, Iñigo Asensio.

Por otro lado habrá un concurso de cortos en Tabakalera, proyecciones en los centros culturales de la ciudad con entrada gratuita y sesiones infantiles y juveniles para alumnado de los centros educativos de la ciudad. En esta edición serán más de 4.500 escolares quienes se acerquen al teatro Victoria Eugenia durante el festival. Las proyecciones se completan con guías didácticas para profundizar en los valores que se reflejan en los filmes.

ACTIVIDADES PARALELAS

Por otro lado, el centro cultural Okendo acogerá del 11 de mayo al 23 de junio la muestra 'PasajerAs: El arte como diálogo y refugio' y el fotoperiodista Javi Julio hablará sobre fotoperiodismo social y la situación de las personas refugiadas el 18 de abril. Julio ofrecerá el taller 'Gigantografías sobre refugio y asilo' los días 19 y 21 de abril y también habrá otro artístico sobre refugio y asilo con la artista Txitxi Orbegozo el 27 de abril en Okendo.

Además, el Victoria Eugenia acogerá el 20 y 22 de abril una muestra sobre realidad virtual y derechos humanos, habrá un taller de cine y la Mabel Lozano hablará sobre 'Los amos de la prostitución y la trata' el 23 de abril en el centro cultural Koldo Mitxelena de San Sebastián.