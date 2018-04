El Santa María Polo Club de San Roque acoge este fin de semana el 'Torneo de Primavera'

12/04/2018 - 19:07

El Santa María Polo Club de San Roque (Cádiz) continúa con su intensa actividad y este fin de semana albergará una nueva competición, en concreto el 'Torneo de Primavera', en el que tomarán parte cuatro equipos de mediano hándicap como son Don Carlos, Sevilla, Jolly Roger King of Polo y Strategic Help for Heros.

SAN ROQUE (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

Según informa el Santa María Polo Club en un comunicado, el torneo costa de un total de cuatro partidos que se disputarán en la zona de Los Pinos a lo largo de dos días, para disfrutar de un deporte de alta competitividad, que se define por la espectacularidad de las jugadas y la fuerza de los caballos. La entrada al recinto es libre y las instalaciones, ubicadas en el municipio de San Roque, disponen de una amplia zona de aparcamiento.

El Torneo de Primavera arranca este viernes con las prácticas. Ya el sábado se enfrentarán Don Carlos y Strategic Help for Heros a las 16,00 horas, y Jolly Roger King of Polo frente a Sevilla a las 17,30 horas, ambos en la cancha II.

El domingo, último día de la competición, la agenda se abre con el partido en el que se decidirá el tercer puesto en la cancha III a las 11,30 horas. Posteriormente, a las 13,00 horas, en esa misma cancha tendrá lugar la gran final, en la que conoceremos quién se lleva el preciado título. Concluido este encuentro, se organizará un tradicional asado argentino que traerá la gastronomía del país sin salir de Sotogrande.

Cada vez más familias optan por el Santa María Polo Club para disfrutar de un plan de ocio diferente de cara al fin de semana. Los espectadores pueden presenciar los diferentes partidos en las gradas o desde las terrazas de hospitalidad que rodean las canchas. A lo largo de los tres días habrá un servicio de catering del afamado restaurante La Quinta, mientras que las mascotas son bienvenidas, dada la gran extensión de zonas verdes y de esparcimiento.

Nos encontramos ante el cuarto torneo de la temporada en el Santa María Polo Club, considerada la más importante de España. Ninguna otra entidad acoge un programa tan amplio y de este nivel en el panorama polista de nuestro país, siendo una seña de identidad exclusiva del Santa María Polo Club.

Numeroso público ha acudido a los tres torneos anteriores en la presente temporada en el Santa María Polo Club, iniciada el pasado mes de marzo, como el de Apertura, que ganó Cria PX-La Isla; el XXXIX Memorial José Ignacio Domecq, en el que también se impuso este mismo equipo; y el XVI Memorial Conde Guaqui, en el que venció SapphireBayswater.

La próxima semana se celebrará el Torneo de Amateurs. En mayo y junio continuará la competición, y en julio llegará el gran acontecimiento deportivo y de ocio del verano del sur de España, como es el Torneo Internacional de Polo, que alcanza ya su XLVII edición, y que forma parte de las cuatro competiciones polistas más importantes del mundo.