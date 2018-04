Carmena señala que la "atrocidad" cometida contra los abogados de Atocha le configuró "como persona"

12/04/2018 - 19:34

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha indicado que el recuerdo de la "atrocidad" cometida contra quienes fueron sus compañeros y "grandes amigos", los abogados laboralistas de Atocha, le configuró "como persona".

Carmena ha lamentado desde Usera, donde ha participado en la asamblea vecinal de 'Un mes, un distrito', que sus compañeros "se quedaron paralizados a los 25 26, 27 años, no pudieron tener hijos, no pudieron envejecer, no pudieron participar en toda la vida que tenían por delante".

La alcaldesa transformó esa "enorme injusticia" cometida contra sus compañeros "en compromiso".