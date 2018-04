El excoordinador de Marea Pontevedra renuncia al acta de diputado que le correspondería si dimite Quinteiro

Luego de conocerse que protagonizó un incidente con la Policía, decide dar un paso a un lado pensando "en la ética que debe tener En Marea"

El excoordinador de Marea Pontevedra, Xoán Hermida, ha anunciado este jueves en rueda de prensa su renuncia al acta de diputado que le correspondería en el Parlamento de Galicia en caso de que la parlamentaria de En Marea Paula Quinteiro presente su dimisión, como reclaman el portavoz del partido instrumental, Luís Villares, y la dirección de la organización rupturista.

Así, ha asegurado que era "consciente" desde que se conoció el incidente que protagonizó Quinteiro --que llegó a esgrimir su carné de diputada en un control policial por vandalismo durante la noche del 18 de marzo en Santiago-- que "los focos y el fuego cruzado de la contienda política iba a ponerse" sobre él debido a que es el siguiente en la lista electoral de esta formación.

Hermida, que ocupó el número seis de la lista de En Marea por Pontevedra en las elecciones autonómicas de 2016 (en las que el partido instrumental obtuvo cinco escaños), se ha referido a la filtración a los medios de un supuesto enfrentamiento que habría mantenido en la ciudad de Pontevedra con agentes de la Policía Municipal que lo estaban multando.

"Obviamente no puedo dimitir de nada porque no tengo ningún cargo institucional", ha dicho Xoán Hermida, que, a continuación, ha añadido que "tampoco" tiene "nada que rectificar" sobre el mencionado asunto "porque no hay caso". No obstante, ha justificado su decisión de dar un paso al lado como una "lección" pensando "en la ética que debe tener En Marea".

"Yo siempre digo que no hay política sin ética", ha apuntado Xoán Hermida, que ha situado su decisión en el contexto de la "democracia europea", para luego reiterar su compromiso personal con Marea Pontevedra y con los movimientos sociales a los que pertenece.

De este modo, en caso de que finalmente Paula Quinteiro decida renunciar a su acta como diputada, el puesto recaría en Julia Torregrosa, responsable de Educación en Podemos Galicia y también miembro de Marea Pontevedra.

"TRANSPARENCIA Y VERACIDAD"

Xoán Hermida dimitió hace siete meses de su cargo como coordinador en Marea Pontevedra debido a que sus "obligaciones profesionales y personales" no le permitían "atender ese puesto". Del mismo modo, según ha explicado este jueves, estas mismas circunstancias le impidirían ahora desempeñar la labor de diputad en la Cámara gallega en caso de producirse la renuncia de alguno de los actuales representantes de En Marea por Pontevedra.

Así las cosas, ha teorizado con que "la transparencia y la veracidad" que debe tener un representante público que, a su juicio, y aunque ha remarcado que no es su caso, "no debe tener vida privada" y que se debe dar cuentas de lo que pasa "desde el minuto cero".

En esta línea, Hermida dice que, cuando recibió esas dos multas por parte de la Policía Municipal, publicó en su perfil de Facebook que se trataron de sanciones por aparcamiento indebido mientras llevaba a su padre a un centro de mayores próximo y, la segunda infracción, fue por no llevar puesto el cinturón de seguridad.

La primera multa la pagó pero la segunda está recurrida en un contencioso y fue objeto de un escrito dirigido al intendente jefe de la Policía Local, Daniel Macenlle, en el que protesta por la actitud que tuvieron los agentes municipales.

Esta queja derivó en la apertura de un expediente informativo a uno de los policías, según ha explicado Xoán Hermida, que ha acusado a uno de los agentes de "en su legítima defensa, se inventa unas declaraciones" que fueron recogidas por la prensa.

DIFERENCIA SU CASO CON EL DE QUINTEIRO

Xoán Hermida ha expreado que "hay que diferenciar entre documentos públicos y privados", ya que un atestado policial como el referido a Paula Quinteiro es público, mientras que, según ha puntualizado, el expediente interno abierto a un funcionario es un informe privado. De este modo, incide en que, al ser filtrado a la prensa, "se está vulnerando por parte del Ayuntamiento de Pontevedra un derecho básico a la privacidad".

"No es el primer caso que pasa", ha dicho en referencia a la filtración que afectó a la concejala de Ciudadanos en esta ciudad, María Rey, que fue denunciada en 2014 por falsear una tarjeta de discapacidad y así poder aparcar en las zonas reservadas para este colectivo.

"El Ayuntamiento de Pontevedra se comporta como un régimen soviético que persigue a los adversarios políticos", ha acusado Hermida, circunscribiendo esta actuación en un momento en el que el Gobierno local del BNG "tiene mucho miedo" a que Marea Pontevedra "le pueda arrebatar la Alcaldía de la ciudad".

Por último, Xoán Hermida ha apuntado que no descarta que su queja contra el ayuntamiento por la filtración de su caso pueda derivar en una denuncia penal.