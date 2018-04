Carmena no se pronuncia sobre si se presentará porque lo determinante no es ella sino que haya "muchas miradas"

12/04/2018 - 19:41

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no se ha pronunciado este jueves desde Usera sobre si se presentará o no a las elecciones municipales de 2019 porque ella no es lo determinante sino que haya "muchas miradas y manos para trabajar".

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Carmena ha participado en la segunda vuelta en Usera de 'Un mes, un distrito', donde ha estado acompañada por la concejala Rommy Arce y el delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui.

"Cambiar no es fácil", ha declarado la alcaldesa, que evita pronunciarse sobre su futuro.