Carmena dice ante Rommy Arce que no la cesará y defiende que se pidan disculpas cuando se hace algo mal y rectificar

12/04/2018 - 19:57

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado ante la concejala de Usera y Arganzuela, Rommy Arce, que no la cesará y ha defendido que hay que pedir disculpas cuando se hace algo mal y rectificar.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Carmena ha contestado así en la asamblea de 'Un mes, un distrito', donde ha sido preguntada por un vecino si iba a cesar a Arce, tal y como ha pedido el pleno y después de que la hayan llamado a declarar por un posible delito de odio por un tuit escrito tras la muerte del senegalés Mmame Mbaye

"No voy a cesar a Rommy. Ella hace su trabajo y todos, ella, yo y el de más allá, a veces las cosas no se hacen bien. Yo me he dejado llevar por la falta de equilibrio y hay que rectificar", ha indicado la alcaldesa.

La regidora ha lamentado que el diálogo político no tenga nada que ver con la vida en general, donde se es "más comprensivo y tolerante". También ha confesado que le duelen los insultos que recibe en el Pleno. "Son discursos que poco tienen que ver con las personas y más con una forma equivocada de entender la política", ha subrayado.

En cuanto a Arce, la alcaldesa ha matizado que cuando un juez llama a una persona a declarar "no está imputada". Estas palabras y aquellas en las que ha asegurado que no cesará a la edil han sido recibidas con aplaudos por el auditorio.