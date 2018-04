La Alhambra defiende que las entradas nominativas a los grupos ofrecerán más seguridad y evitarán la reventa

13/04/2018 - 13:20

El director del Patronato de la Alhambra y Generalife, Reynaldo Fernández Manzano, ha afirmado que el monumento se mantiene "firme" en su propósito de implantar a partir del 1 de mayo las entradas nominativas también para los visitantes que acceden en grupo, tanto por motivos de seguridad como para evitar "malas prácticas" como la reventa.

Ha llamado a los agentes del sector que están en contra de la medida a explicar "por qué quieren" que sigan siendo "anónimas" y "qué hacen" con ellas.

Manzano ha recordado este viernes a preguntas de los periodistas que la Alhambra tiene entradas limitadas por motivos de conservación y de calidad de la visita y dentro de eso hay un cupo que se destina a las agencias turísticas.

No obstante, ha matizado que desde el monumento no tienen "ningún interés" en ese reparto sino que es el propio sector el que "históricamente ha rogado y pedido" que se haga porque "si no dicen que se van a la ruina" y solicitan que el recinto intervenga en el mismo.

Ha defendido que la dirección del monumento ha intentado consensuar todos sus pasos con el sector "lo más que ha podido" y en los dos últimos años se han mantenido 46 reuniones; esto es, "casi una por semana", para intentar "llegar a acuerdos" en relación al nuevo sistema de venta y reserva de entradas, algo que, según alega, se ha conseguido mayoritariamente.

Tras la implantación de las entradas nominativas a los visitantes individuales, ahora se quiere hacer lo propio con las entradas de las que disponen las agencias de viajes, por temas de seguridad y también para acabar con las malas prácticas, según ha dicho, evitando que el turista se vaya con una sensación "negativa" de la ciudad.

Incide en el que acuerdo es que las entradas sean nominativas al menos con tres días de antelación. "Si una agencia tres días antes no sabe el nombre del turista, es que no lo tiene y si no lo tiene, ¿para qué quiere la entrada?, ha expuesto el director del monumento, quien alega que el patronato está poniendo con todo esto su "granito de arena para que haya más seguridad", evitar reventas y que el turista se vaya "satisfecho".