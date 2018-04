Madrid. ruiz-huerta, sobre pablo iglesias: "con un padrino así, virgencita que me quede como estoy"

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, dijo hoy en los pasillos del Parlamento regional, al ser preguntada por las declaraciones del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en las que parece que recriminaba a Iñigo Errejón señalando que "tonterías las justas", que "con un padrino así, virgencita que me quede como estoy".

Aunque desde la dirección federal y regional de Podemos se ha apremiado a que se aceleren las primarias para elegir el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que podría recaer en Errejón, Ruiz-Hueta señaló que "me parece que éste no era el momento para mirarnos hacia dentro y celebrar unas primarias que no urgen".

Tras señalar que ningún partido ha elegido a sus candidatos, dijo que en este momento, "lo importante es mantener el foco en este gravísimo problema de crisis de gobierno", en referencia al máster de Cristina Cifuentes.

Sobre la decisión del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos de separar las votaciones sobre el candidato y el resto de la lista electoral, indicó que los miembros de Anticapitalistas "nos abstuvimos porque no compartimos los tiempos ni que sea el momento adecuado para primarias". Explicó que el citado órgano de Podemos decidió, "con nuestra abstención", que primero se eligiera el cabeza de lista y después el resto de la lista.

Por otro lado, Ruiz-Huerta manifestó que le gustaría ser la candidata, "pero hay que valorar todas las circunstancias". No obstante, destaco que esta decisión, "que no es solo mía, debe tomarse de manera colectiva dentro del sector Anticapitalista.

