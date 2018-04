El periodista David Gistau regresa a 'El Mundo': "Me apetece contar historias distintas"

13/04/2018 - 13:49

El periodista David Gistau regresa al diario 'El Mundo' con la voluntad de escribir "columnas de opinión, pero también potenciar la figura del cronista y el reportero versátil, lo mismo para política y deporte que para cultura y toros".

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de manifiesto el periodista con motivo del anuncio de su vuelta al periódico de Unidad Editorial. "Me apetece contar historias distintas. Quiero hacer algo más variado que estar pendiente de la última noticia política", afirma.

"Reforzamos el periódico con una de las grandes firmas del periodismo español, con la satisfacción añadida de que se trata de un regreso tras un lustro fuera. Además, creo que Gistau está en uno de sus mejores momentos. Hará columnas, pero también reportajes", ha explicado el director del diario, Francisco Rosell.

De este modo Gistau vuelve al periódico en el que desarrolló su carrera profesional durante siete años. "En 'El Mundo' siempre he sentido una libertad rabiosa. He estado como he querido, por ser un periódico que acepta tener tensiones internas y a gente muy distinta; que tiene mucho apego a la calle, no a los cenáculos, a explicar qué pasa fuera y explicar lo que es la sociedad", ha señalado.

"Yo creo que esto último es su tradicional huella. Todos los que hemos pasado por este diario estamos muy influidos por esa forma distinta de hacer periodismo. Siempre me ha gustado que sea un periódico que necesita dar scoops", considera el periodista.

Asimismo, ha indicado que "hay también un componente personal". "Quiero recuperar un sentido de pertenencia que tuve. La sensación de volver a un lugar lleno de amigos también me resulta muy grata. El hecho de haber estado ya es un especial aliciente, porque me da la garantía de que voy a volver a un lugar en el que sé que me voy a sentir bien, en casa", ha subrayado.

Gistau (Madrid, 1970) se incorporó a 'ABC' en el verano de 2013. Anteriormente había trabajado para 'El Mundo' y previamente para 'La Razón'. Voz radiofónica habitual, Gistau actualmente colabora con Carlos Herrera en el magazine matinal de COPE.