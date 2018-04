Villegas, sobre Javier Morales: "Si se revoca una afiliación es porque el perfil no es coherente con el ideario de Cs"

13/04/2018 - 13:52

El secretario General de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha indicado este viernes, sobre el hecho de que el partido haya impedido la afiliación del exdirector general de Cultura en el Gobierno de María Dolores de Cospedal, Javier Morales, que "si ha habido una revocación de una afiliación es porque se ha considerado que el perfil no era coherente con el ideario del partido".

TOLEDO, 13 (EUROPA PRESS)

No obstante, a preguntas de los medios en una rueda de prensa con motivo de la reunión del Comité Regional de Ciudadanos en Toledo, ha indicado que no va a entrar en casos particulares por la Ley de Protección de datos y debido a que el afectado no ha hecho declaraciones sobre este asunto.

"Al final la norma general es esa, el partido acepta a todo el mundo, creemos que cuantos más seamos es mucho mejor, estamos en esa fase de crecimiento que queremos aprovechar, pero tenemos esa posibilidad de valorar si las afiliaciones son de un perfil coherente con nuestro programa electoral", ha concluido.