Almeida alerta de que el Open de Tenis "está en peligro" y exige al Gobierno que mire más allá de 2019

13/04/2018 - 13:54

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha alertado de que el Open de Tenis "está en peligro" y ha exigido al Gobierno municipal que mire más allá de 2019.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Todo eso después de que el coordinador general de Alcaldía de Madrid, Luis Cueto, se haya mostrado partidario de no negociar ahora el convenio con el Open de Tenis y no ir a una ampliación para no condicionar al futuro gobierno municipal.

Además el presidente y CEO del Mutua Madrid Open, Gerard Tsobanian, recalcó ayer que son "felices" en la capital española pero que deben hablar con el Ayuntamiento para su continuidad porque si no "hay futuro" deben ir preparando "el camino en otra ciudad".

"Pues parece que está en peligro el Open. Las palabras del director del torneo fueron claras. Hay que ver por qué esta en peligro aunque es difícil negociar con un equipo de gobierno que puso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, equipo que está dividido en esta cuestión y que no atiende a los intereses generales de la ciudad", ha señalado Almeida a la prensa.

El popular ha destacado que el Open "es bueno para la ciudad", con un importante retorno publicitario a nivel mundial. "Lo que debería hacer este gobierno es asumir sus responsabilidades, velar por el interés general de la ciudad y hacer todo lo posible para que el Open se mantenga en la ciudad", ha indicado.

Sobre el planteamiento de Cueto de no renegociar el convenio hasta que expire para no hipotecar al futuro Gobierno, Almeida le ha contestado que entonces deberían "parar inmediatamente toda acción de gobierno que vaya más allá de mayo de 2019".

"Los gobiernos tienen que atender el interés general, que exige no mirar sólo a cuatro años cuando es una acción beneficiosa para la ciudad", ha declarado. José Luis Martínez Almeida cree que si Cueto se ha expresado así es porque "no se fía de este equipo de gobierno".