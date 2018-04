Festival.-Mateo Gil abre el Festival con 'Las leyes de la termodinámica', "una mezcla de géneros arriesgada"

13/04/2018 - 13:55

El filme trata de la influencia de la física en las relaciones de pareja

MÁLAGA, 13 (EUROPA PRESS)

La película 'Las leyes de la termodinámica', del director Mateo Gil, ha subido el telón del 21 edición del Festival de Málaga. Cine en Español, que se celebra desde este viernes hasta el domingo 22. El filme es "una mezcla de géneros arriesgada", según Gil que ha dicho a la vez que se trata de "una relación muy clara" entre las leyes de la termodinámica y "las relaciones de pareja".

El cineasta ha señalado que el detonante de la idea para la película fue "leer un libro de divulgación científica" con una definición muy básica de "las leyes de la termodinámica". "Se me ocurrió tirar del hilo y hacer una especie de falso documental", ha afirmado, aunque ha puntualizado que "todos los científicos son reales y todo lo dicho por ellos es válido".

Gil ha presentado la cinta en rueda de prensa acompañado por los actores Vito Sanz, Berta Vázquez, Chino Darín, Vicky Luengo y Juan Betancourt. El director ha recordado que "la otra vez que estuve en este Festival fue con el corto 'Dime que yo', del que fue director y guionista. "Era un corto más abstracto que esta película", ha afirmado el cineasta.

'Las leyes de la termodinámica' es una comedia romántica que narra la historia de Manel (Vito Sanz), un físico prometedor y algo neurótico que se propone demostrar cómo su relación con Elena (Berta Vázquez), cotizada modelo y actriz en ciernes, no ha sido un completo desastre por su culpa, sino porque estaba determinada desde un principio por las leyes de la física.

El filme plantea una cuestión de fondo sobre si existe o no el libre albedrío o si se debe culpar al ser humano por todo lo que va mal en la relación. El cineasta ha explicado que "hay un montón de recursos visuales", pero que la película "no se podía haber hecho en 35 milímetros sin costar un dineral", por lo que está hecho en digital.

El realizador de la película ha manifestado sobre la diferente personalidad de sus personajes que "describen una faceta de todos nosotros". "Cuando nos sentimos más inseguros somos como Manel y cuando nos sentimos más seguros somos como Pablo (Chino Darín)", ha puntualizado el director, algo con lo que el elenco de actores ha estado de acuerdo.

'Las leyes de la termodinámica' plantea si la física, presente en la película, determina las relaciones, a lo que Berta Vázquez ha respondido que "el amor es un misterio y cada persona siente de una manera, no se puede medir con una ley". Precisamente la física ha copado algunas de las charlas previas entre la actriz protagonista y el director. "No soy ninguna experta, pero sí me gusta mucho la física cuántica. Hicimos mucho trabajo de mesa y muchos debates, y el pobre Vito se quedaba en una esquina", ha bromeado Vázquez.

La actriz ha reconocido que no conseguía "ver el arco del personaje" al estar la historia "tan rota y desestructurada". "Era como trabajar sin saber a donde vas, a ciegas. Vi el personaje que había compuesto sólo al ver la película el año siguiente", ha manifestado Vázquez.

Los actores han expresado su gratitud con las facilidades del director Mateo Gil, para ayudar con los personajes. "La única duda que tenía es que con poco texto tenía que tener una evolución. Siempre me decía Mateo las cosas que quería que el personaje escondiera. Me agarré a eso y así fui", ha dicho Vicky Luengo, a lo que Sanz le ha apoyado: "Había momentos donde nos perdíamos y el punto de apoyo era Mateo".

Por su parte, Chino Darín ha expresado que fue un "rodaje memorable", con un equipo "muy compacto, no sólo a la hora de rodar". "Tratamos de hacer una relación fluida", ha manifestado Darín, que ha puntualizado que la comodidad a la hora de trabajar un personaje "está sobrevalorada", aunque ha dicho haberse sentido "muy cómodo" con el personaje.

Sobre su primera experiencia en el cine, Betancourt ha manifestado que "estaba bastante nervioso. Tiene poco texto pero está muy presente. Me sentí muy cómodo y verlos trabajar a ellos me ha hecho darme cuenta de que quería participar más en la película y poder mostrar más cosas del personaje transmitiendo sin palabras".

Tanto los actores y el director han reconocido que las escenas más difíciles de rodar han sido "la del orgullo gay" y la de "la paloma porque era difícil de preveer", ha dicho el director, que ha ido un paso más allá en otra escena: "La más complicada fue cuando destrozan la casa Berta y Vito porque era el final de rodaje y estábamos fuera de tiempo, fue muy angustioso".

PERSONAJES

Cuestionado sobre su personaje, Sanz ha manifestado que "siempre hay cierta incomodidad cuando trabajas con un personaje nuevo hasta que lo asientas". "Cuando lo armas y tienes una idea en la cabeza, es un gusto trabajar con el personaje. Siempre metes cosas tuyas, hay cosas de Manel que son de Vito", ha expresado el artista.

Por su parte, Vázquez ha apuntillado que "Manel utiliza las leyes para refugiarse de su inseguridad", algo que también ha apoyado Darín: "Viene a representar las leyes, las relaciones humanas llenas de prejuicios y miedo que afectan". "En ese sentido, el personaje de Pablo es muchísimo más libre y con un final feliz e inesperado por esa libertad, ha expresado Vázquez.

Luengo, por su parte, ha profundizado diciendo que "si cogemos la ley de la termodinámica de energía entre cuerpos, el personaje de Pablo se pasa la película traspasando energía". "Eva", interpretado por la misma Vicky Luengo, "intenta que su vida no se le vaya de las manos y de repente se enamora de un chico que le lleva por el camino de la amargura. Es una secuencia de poder de la mujer en la que él cae".