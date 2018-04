El Gobierno oferta las mil plazas de escuelas infantiles ante el "bloqueo" de la oposición en los patronatos

13/04/2018 - 13:56

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado, por un procedimiento extraordinario, la oferta de las 966 plazas de las 12 escuelas infantiles municipales para el próximo curso escolar tras el "bloqueo" de la oposición que no ha comparecido en las últimas cuatro reuniones de los patronatos y en concreto el de Educación y Bibliotecas.

ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)

La oposición no acude a las reuniones de patronatos y sociedades municipales en rechazo a la decisión del Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) del cambio de representación que varía la proporcionalidad del pleno amparado en una interpretación de la Ley de Capitalidad.

El consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha criticado que la incomparecencia de los cuatro grupos municipales de la oposición (PP, PSOE, CHA y Ciudadanos) ha obligado al equipo de gobierno a firmar, por "razones de interés público y carácter de urgencia" la resolución de estas plazas.

El expediente se aprobará mediante resolución de la vicepresidenta del Patronato por una cuestión de interés general. Ya se ha dado orden de iniciar este trámite, que firmará la vicealcaldesa Luisa Broto, en sustitución por baja maternal de la concejala de Educación, Arantza Gracia.

El mismo procedimiento se ha seguido en el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza (IMEFEZ) para "desbloquear" el pago a las entidades que gestionan los 12 Centros Sociolaborales del Ayuntamiento. De esta forma, las entidades han podido cobrar por los servicios prestados en los últimos meses, ha defendido Rivarés.

Sin embargo, el "bloqueo" en el Consejo del IMEFEZ sigue impidiendo adjudicar el nuevo contrato de los Centros Sociolaborales. Éste contrato asciende a 11,49 millones de euros para los próximos tres años y debe ser adjudicado obligatoriamente por el Consejo de este organismo.

También siguen "bloqueados" en el patronato de Zaragoza Turismo contratos de servicios esenciales, como el del bus turístico o el de los informadores de calle, ha precisado.

PUESTOS DE TRABAJO

En rueda de prensa, Rivarés ha contado que esta decisión también se ha adoptado en materia de personal para los puestos de taquilleros, acomodadores de sala, personal eléctrico y tramoyistas en el Teatro Principal y en el del Mercado, además de la plaza de proyeccionista en la Filmoteca.

"Esta situación de bloqueo amenazaba con provocar la suspensión de alguna función por falta de personal para atender los diferentes servicios", ha expuesto Rivarés al señalar que ya lo había alertado la gerencia del patronato en un informe en el que advertía de que era urgencia adoptar medidas en materia de personal.

Rivarés ha aprobado además el programa de residencias artísticas del Centro de Danza, que tiene como objetivo facilitar un espacio y recursos a los artistas locales para que puedan trabajar de forma profesional. El año pasado se beneficiaron de este programa ocho proyectos artísticos y el sector está a la espera de que se realice la nueva convocatoria, de la que depende la puesta en marcha de algunos proyectos.

Todas estas cuestiones tienen efecto desde el momento de su aprobación, pero deberán ser ratificadas en un caso por el Consejo y en otro por la Junta del Patronato en la primera reunión que celebren, ha aclarado.

Además, Rivarés ha aprobado las aportaciones económicas al Teatro de la Estación y al Teatro Arbolé. Se trata de un total de 22.000 euros que estaban pendientes de subvención según los convenios firmados con ambas entidades para la realización de programas y actuaciones culturales de diverso tipo.

La aprobación de estos expedientes se produce después de que los informes solicitados por el consejero de Economía y Cultura y vicepresidente del PMAEI hayan concluido que los estatutos le permiten asumir estas atribuciones dada la urgencia y el interés público de las actuaciones.

OBLIGATORIA

Rivarés ha abundado en que la asistencia a los patronatos "es obligatoria y en caso de problema financiero la responsabilidad no es de quien asiste, sino de quien no acude y si mediara una denuncia de afectados directa o indirectamente la responsabilidad jurídica y patrimonial es de los miembros del patronato que no cumplen con su obligación", ha subrayado.

Tras precisar que desde el Gobierno municipal "no vamos a enturbiar más la situación", ha indicado a la oposición que en los patronatos no ha pasado nada que justifique la inasistencia porque sigue la misma representación y el cambio en las sociedades municipales es una decisión legal amparada por la Ley de capitalidad y ha quedado registrada en el registro mercantil la nueva composición de estas sociedades.

"Confunden Marte con Plutón, que solo tiene en común que son dos planetas", ha zanjado para reconocer que hay contactos con los grupos municipales, pero "nada más".

Ha asegurado que los asuntos de los patronatos y sociedades podrían prosperar con la asistencia de uno o dos miembros. "Sería suficiente, pero ojalá vinieran todos", ha expresado.