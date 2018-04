El PSPV defiende que "no hay trama, ni financiación ilegal" y la documentación es un "cortapega" del "topo" Ciscar

El vicesecretario del PSPV, Manolo Mata, ha defendido este viernes, tras conocer el auto del Juzgado de instrucción 21 de València en relación con la investigación sobre sobre la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc, partido mayoritario de Compromís, en 2007, que de este escrito ellos concluyen que "no hay trama, no hay financiación ilegal, ni dinero negro".

Además, ha asegurado que la documentación aportada sobre la contabilidad que se está investigando es un "cortapega" del exconseller de Educación y exvicepresidente del Consell y actual líder provincial del PP en Alicante, José Císcar, al que ha definido como "el topo" y "la mano que mece la cuna". "Esto no es un tema de un buen ciudadano que presenta documentación a la Policía. Es un mangante, alguien manipula todo esto y se lo da a un juzgado", ha aseverado.

Mata se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa ofrecida junto al secretario de Organización de los socialistas valencianos, José Muñoz, y la responsable del área Jurídica del partido, Ana Barceló, tras conocer el contenido del auto del pasado mes de enero por el que la titular del juzgado de instrucción número 21 de València se inhibía en juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid para que continuaran la investigación sobre los presuntos "hechos de financiación irregular de dos formaciones políticas: PSPV-PSOE y Bloc-Compromís".

El vicesecretario del PSPV se basa en un extracto de dicho auto en el que la jueza señala que "se puede afirmar la inexistencia de conexión de los hechos indiciariamente ilícitos con el partido judicial de Valencia" para concluir que "no hay trama, no hay financiación ilegal, ni dinero negro". "El PSPV está en (la calle) Blanquerías (de València), no tiene ninguna conexión con hechos presuntamente delictivos", ha subrayado.