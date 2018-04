Causapié defiende que se negocie la continuidad del Open de Tenis "cuanto antes"

13/04/2018 - 14:04

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha defendido que se negocie la continuidad del Open de Tenis "cuanto antes", en contra de lo defendido por el coordinador general de Alcaldía de Madrid, Luis Cueto, que se ha mostrado partidario de no negociar ahora el convenio y no ir a una ampliación para no condicionar al futuro gobierno municipal.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Es importante que la ciudad se comprometa y mantenga su compromiso con un acontecimiento que es positivo para Madrid, para la promoción exterior de Madrid, para el deporte en Madrid. Es importante que la negociación sea exitosa para que se siga celebrando en Madrid en las mejores condiciones y siempre garantizando que el dinero que se da a las instituciones se gasta adecuadamente", ha declarado Causapié tras la comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto.

Para Causapié "hay propuestas y acontecimientos que deben estar por encima de los tiempos de cada gobierno. Si para esta ciudad es importante que el Open se mantenga, es importante que se haga esa negociación lo antes posible porque siempre está en la libertad de cualquier gobierno futuro modificar las condiciones".

La socialista ha reclamado "estabilidad a un acontecimiento porque la organización requiere de una continuidad y de una estabilidad". "Si es un buen acontecimiento para Madrid, ¿por qué no empezar la negociación ya?", ha preguntado.