Vueling dice que el Sepla no se ha sentado a negociar salarios y reafirma su apuesta por crecer en España

13/04/2018 - 14:08

La aerolínea constata que su objetivo es ser un "referente" en Europa

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

Vueling ha reafirmado este viernes su apuesta por crecer en España y ha asegurado que el Sindicato de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) no se ha sentado en la mesa de negociación para abordar condiciones salariales, sino que se han centrado únicamente en tratar sobre el crecimiento de la compañía en sus bases españolas.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes de Vueling después de que el Sepla haya exigido este viernes a la aerolínea una subida salarial de, al menos, el 30% para evitar la huelga que convocaron este jueves con paros de 24 horas los días 25 y 26 de abril y 3 y 4 de mayo, así como que les garanticen que se va a seguir creciendo en las bases en España.

"En todo este proceso de negociación no ha habido ninguna negociación más allá del crecimiento en las bases españolas e internacionales, no se ha podido pasar de este punto y abordar salarios porque son ellos los que no se han querido sentar a negociar", han afirmado desde Vueling.

La compañía aérea, perteneciente al holding IAG, ha asegurado que este 2018 se está creciendo en España, como así lo demuestra que han incrementado la flota con seis aviones, de los que cuatro se han basado en el Aeropuerto de Barcelona, pasando de 48 a 52; otro en Bilbao, que ha pasado de tener tres a cuatro aeronaves, y el restante en Palma de Mallorca, que también ha pasado a cuatro.

En concreto, el Sepla afea a la compañía que gran parte del crecimiento se está dando fuera, por lo que si el piloto quiere progresar en sus carrera profesional se ve obligado a cambiar de ciudad, y por ello pide que al menos el 15% del crecimiento se produzca en España.

"Este 2018 se está creciendo en España, no se contempla un decrecimiento", insisten desde Vueling, cuyo plan de negocio contempla crecer entre 2018 y 2022 un 10% anual en toda su red.

En este sentido, han añadido que la aerolínea tiene la vocación de ser líder en España, donde Ryanair le pasa por delante, si bien "el negocio de Vueling no está focalizado en ser la principal compañía aérea de España, sino una aerolínea de referencia en Europa", y es que la compañía tiene en Francia e Italia sus dos otros principales mercados de crecimiento.

"El crecimiento de una compañía no se puede ver determinado por lo que pida un piloto, sino en función de la estrategia de la compañía y del grupo", han aseverado.

FUGA DE PILOTOS

En cuanto a la fuga de pilotos, el Sepla ha advertido de que un centenar de pilotos se fueron de la compañía en 2017 por las condiciones laborales de la compañía.

Vueling ha defendido que en octubre del año pasado abrieron una convocatoria para contratar a nuevos pilotos a la que se presentaron 2.000, se preseleccionaron 1.000 y se prevé que se incorporen este año entre 150 y 200.