Villacís pide a Carmena acabar con "incertidumbre" sobre Open de Tenis, un evento que "hace marca Madrid"

13/04/2018 - 14:10

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido este viernes a la alcaldesa, Manuela Carmena, que acabe con la "incertidumbre" generada en torno al Open de Tenis, un evento, que ha señalado "hace marca Madrid".

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Es un evento de Madrid que consigue que se traslade a muchísimos televisores del mundo la imagen de la capital; eso es marca Madrid, conseguir que la capital se cuele en muchísimos hogares del mundo", ha indicado Villacís.

Las palabras de Villacís han llegado después de que el coordinador general de Alcaldía de Madrid, Luis Cueto, se haya mostrado partidario de no negociar ahora el convenio con el Open de Tenis y no ir a una ampliación para no condicionar al futuro gobierno municipal.

Además el presidente y CEO del Mutua Madrid Open, Gerard Tsobanian, recalcó ayer que son "felices" en la capital española pero que deben hablar con el Ayuntamiento para su continuidad porque si no "hay futuro" deben ir preparando "el camino en otra ciudad".

Begoña Villacís ha aseverado que "no se debe jugar ni politizar" con el Open de Tenis, por lo que cree que la "incertidumbre" de Carmena con el evento se debe a que "no quiere tomar una decisión que le perjudique de cara a sus votantes o dentro de su grupo".

"El problema es que tiene demasiadas servidumbres; sabemos que no es su modelo de gestión, y que esto es una maniobra de dilatación", ha señalado.

Además, ha precisado que "todo es negociable", pero que ello "no implica dilatarlo".