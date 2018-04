Morera (Bloc), tranquilo ante la supuesta financiación irregular porque la jueza de Valencia "ha visto que no hay nada"

13/04/2018 - 14:29

El presidente de Les Corts y el Bloc, partido mayoritario de Compromís, se ha mostrado "muy tranquilo" ante la investigación por la presunta financiación irregular de PSPV y su partido porque ha destacado que la titular del juzgado de instrucción número 21 de València "ha visto que no hay nada" y ha "declarado el archivo" y, por tanto, ha enfatizado: "Nosotros (Bloc) no estamos afectados".

VALÈNCIA, 13 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Morera a los medios de comunicación en relación a la decisión de la titular del juzgado de instrucción número 21 de València, en el que se inhibe a favor de los juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid para que continúen la investigación sobre los presuntos "hechos de financiación irregular de dos formaciones políticas: PSPV-PSOE y Bloc-Compromís".

El auto señala que "conforme al contenido del informe-análisis policial de la documentación que fue aportada, indiciariamente nos podríamos encontrar ante unos hechos de financiación irregular" de esta formaciones políticas, al tiempo que revela que fue el actual presidente provincial del PP en la provincia de Alicante, José Ciscar, quien aportó la documentación que dio origen a la investigación.

No obstante, la jueza acabó inhibiéndose al considerar que no existe "conexión de los hechos indiciariamente ilícitos con el partido judicial de Valencia" y que, tal y como apuntaba el fiscal, los hechos relacionados con la financiación irregular de formaciones políticas habrían prescrito ya.

Al respecto, Morera ha admitido estar "muy contento" porque ya se ha hecho público el auto del juzgado número 21 de València en el que entiende que, frente a la denuncia del diputado del PP Pepe Císcar, "la jueza ha visto que no hay nada y ha declarado el archivo y, por tanto, nosotros no estamos afectados", ha remarcado.

Ha señalado que la magistrada se inhibe en favor de tres juzgados y eso "se tendrá que investigar", pero ha reiterado que "en lo que repercute a nuestra actuación presente y pasada como Bloc se ha archivado". "En política no vale todo ni extender rumores, elaborar dossiers ni romper el buen nombre de una organización como el Bloc que tiene 20 años de existencia y no tiene ningún imputado".

"Se ha archivado la denuncia del PP y tendremos que pedirles por qué hacen tantas denuncias de este tipo", ha remarcado Morera que entiende que "el archivo de la denuncia del PP es una muy buena noticia para todos los que creemos que no puede existir ningún elemento de corrupción". "Tolerancia cero contra la corrupción", ha subrayado.

Insistido por la decisión de la magistrada de inhibir la investigación a tres juzgados, Morera ha señalado que tendrán que investigar y decidir, pero ha reiterado que "hay un archivo de lo que afecta al departamento judicial de València" y, por tanto, "nosotros muy satisfechos con esa decisión porque la denuncia del PP que se hizo hace más de un año ha sido archivada".

"Es muy buena noticia para aquellos que siempre hemos atacado la corrupción y nos hemos presentado en muchos casos y eso muy buena noticia por lo que supone a la honorabilidad y prestigio del Bloc", ha insistido.

Además, ha asegurado que él y el que actualmente es su asesor LLuís Miquel Campos, quien fuere el responsable de la campaña electoral de 2007, están "muy tranquilos" por la decisión de la jueza.

"Nosotros máxima transparencia, rigor y ayuda a lo que nos pide la justicia que no nos ha pedido nada, pero no obstante, el Bloc está realizando una investigación y no entramos a las especulaciones, sino a la realidad que es que frente a una denuncia de Ciscar que presenta en una comisaría por blanqueo de capitales, la jueza lo archiva. Esa es la noticia y yo frente a eso muestro mi alegría porque una vez más, una denuncia falsa, y son muchas, vuelve a archivarse por la justicia", ha zanjado.