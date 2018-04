Fernández de Moya dice que habrá "flexibilidad" para que los ayuntamientos reduzcan sus plazos de pagos a proveedores

13/04/2018 - 14:35

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha defendido que el Gobierno es el "gran aliado" de ayuntamientos como el de Jaén que se encuentran en situación de riesgo financiero y ha apuntado que, pese al requerimiento realizado por su morosidad, habrá "flexibilidad" desde el Ministerio para garantizar el cumplimiento de la normativa y también la reducción de los periodos medios de pagos a proveedores por parte de las entidades locales.

JAÉN, 13 (EUROPA PRESS)

Las declaraciones a los periodistas por parte de Fernández de Moya se producen tras conocer que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha remitido un requerimiento al Ayuntamiento de Jaén, al igual que a otros doce más en España, además de a la Diputación de Cádiz, exigiéndoles un plan de ajuste antes del 20 de abril para reducir su morosidad. En el caso de que no se así se les advierte que se activará el procedimiento para retener sus ingresos y pagar directamente a los proveedores.

"Si nos encontramos con entidades locales que están superando el periodo medio de pago a proveedores por encima de los 30 días, indudablemente lo que le estamos pidiendo es que procedan a actualizar su plan de tesorería al objeto de llevar a cabo una reducción del periodo medio de pago a proveedores para que cumplan con la normativa vigente, en este caso con la propia Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera", ha indicado Fernández de Moya.

Ha añadido que una vez se lleve a cabo la actualización del plan de tesorería, el siguiente paso que tiene que dar el Ayuntamiento de Jaén, al igual que el resto que están en la misma situación es que "nos digan cual es la formula que tienen prevista para cumplir con el plan de ajuste y acortar ese periodo medio de pago a proveedores". A partir de ahí, será el Ministerio de Hacienda el que tenga que emitir una resolución favorable o desfavorable en cuanto a las medidas que planteen.

Dicho esto, ha insistido en que "el Ministerio de Hacienda siempre va a estar al lado del conjunto de los ayuntamientos de España", pese a que "a otros les gustaría otra cosa, pero es que no va a ocurrir". En este punto, ha indicado refiriéndose al Ayuntamiento de Jaén que "si no hubiese sido por el Ministerio y por las medidas puestas en marcha, el Ayuntamiento de Jaén y otros muchos de España estarían cerrados y eso no va a ocurrir ni en Jaén ni en ningún municipio de España".

En cuanto a los plazos para cumplir con los objetivos del requerimiento del Ministerio, el secretario de Estado de Hacienda, ha indicado que habrá "flexibilidad", pero ha insistido en la necesidad de cumplir con la normativa vigente, de ahí la comunicación realizada a las entidades locales, nueve de ellas situadas en la comunidad autónoma andaluza.

Precisamente en este punto, Fernández de Moya ha recordado que la comunidad autónoma andaluza, tal y como viene establecido en el Estatuto de Autonomía, es el órgano de titula financiera de las entidades locales, de ahí que "la Junta de Andalucía nos tendrá que decir también si va a llevar a cabo la adopción de alguna medida de liquidez".

"Las entidades locales tienen que actualizar su plan de tesorería y les corresponde saber si va a haber medidas por parte de la Junta", ha señalado Fernández de Moya, al tiempo que ha asegurado que "estaremos en permanente contacto y diálogo con el conjunto de las entidades locales para que indudablemente llevemos a buen puerto lo que significa la realización del cumplimiento de las normas de estabilidad presupuestaria".

Dicho esto, el responsable de Hacienda se ha detenido en el Ayuntamiento de Jaén, del que fuera alcalde, para decir que la Junta de Andalucía ha puesto "cero medidas de liquidez" para ayudar al Ayuntamiento de Jaén, frente a ello ha recordado los 320 millones de euros que el consistorio jiennense ha recibido por los planes de pago a proveedores y el fondo de ordenación.

Esto evidencia, según Fernández de Moya, "el contraste de cómo actúa un gobierno municipalista, el del presidente Rajoy, frente a un gobierno que asfixia a los ayuntamientos como es el de Susana Díaz". Sobre este aspecto, también ha hecho referencia a que el Gobierno de España "incrementa la participación de ingresos del estado para este presupuesto y seguimos con la Patrica congelada desde el año 12 porque Susana Díaz ha decidido asfixiar económica y financieramente a los ayuntamientos andaluces".

Centrándose en el Ayuntamiento de Jaén, ha dicho conocer su situación "al dedillo", sobre todo porque "el PSOE e IU llevaron al Ayuntamiento de Jaén de 2007 a 2011 a la ruina absoluta". Ha subrayado que cuando él llegó a la Alcaldía de Jaén en 2011, la primera liquidación presupuestaria correspondiente al gobierno de PSOE e IU, arrojó un remanente de tesorería neto de menos 204 millones de euros, una deuda a proveedores de 300 millones de euros y una deuda con entidades financieras de otros 200 millones de euros.

Con el plan de empleo a proveedores, el Ayuntamiento de Jaén recibió 247,8 millones de euros en los años 2012 y 2013 para hacer frente a más de 25.000 facturas. En el año 2015 se acogió al Fondo de Ordenación y supuso otros 70 millones de euros más para el pago de sentencias judiciales firmes. Entre ambos mecanismos de liquidez, el Ayuntamiento de Jaén recibió 320 millones de euros para "poder pagar a proveedores y para poder pagar sentencias judiciales firmes".

Por eso, ha indicado que el Ayuntamiento de Jaén, que encabeza con 540 días de media, el ranking de consistorios españoles que más tarde en marga a sus proveedores, "lo que tiene que ir haciendo es ir adaptando el plan de ajuste a todas y cada una de las nuevas circunstancias que van surgiendo".

También en este punto, ha reiterado que "el Ayuntamiento de Jaén sabe que el mejor aliado que tiene en apoyo financiero, en medidas extraordinarias de liquidez y en seguir llevando a cabo el desarrollo de medidas que le permitan seguir prestando servicios públicos fundamentales, ese es el Ministerio de Hacienda y Función Pública".

El siguiente paso, en el caso de Jaén, es esperar a que el Gobierno local (PP) formulen el presupuesto municipal para 2018 y aprueben el acuerdo de su plan de ajuste para seguir dando pasos con los que, desde el cumplimiento de la normativa vigente, ir reduciendo el plazo medio de pago a proveedores.