Madrid. pp y cs insinúan que cueto no renegocia el open de tenis por las oposición interna en ahora madrid

13/04/2018 - 14:26

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

Los portavoces del PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, interpretaron este viernes que si el Ayuntamiento de Madrid no quiere renegociar todavía el contrato del Madrid Mutua Open de tenis no es por no condicionar al próximo gobierno municipal, sino por la oposición interna en Ahora Madrid.

Almeida atribuyó las palabras del coordinador general de Alcaldía, Luis Cueto, quien dio esta justificación a no ampliar el contrato más allá de 2021, a un intento de "hacer de la necesidad virtud" y disimular que los organizadores "igual no se fían de los miembros del equipo de gobierno", al que ve "dividido" en esta materia, como lo demuestra la denuncia que hicieron en su días los ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer cuando eran responsables de Madrid Destino. Según incidió el portavoz popular, si se trata de no condicionar al gobierno que surja de las elecciones del año próximo, el Ayuntamiento debe parar "cualquier actuación que vayan a emprender y que vaya más allá de mayo de 2019"

Por su parte, Villacís cree que Cueto dilata la negociación porque en Ahora Madrid "no quieren tomar una decisión que les penalice con parte de sus votantes" y por que "el Ayuntamiento tiene demasiadas servidumbres dentr o de su propio grupo político", lo cual genera "indecisión" e "incertidumbre", cuando es un tema "con lo que no se puede jugar".

Ambos portavoces coincidieron en que el Open de tenis es bueno para Madrid por su imagen de cara al mundo y su retorno económico. El del PP estableció que "atender al interés general exige que no se pueda mirar únicamente a cuatro años" y el Gobierno municipal debe "asumir su responsabilidad",y la de Ciudadanos que Madrid "no se puede permitir" perder el torneo, cuya organización "muchas ciudades se pondrían a la cola" para acoger.

